Увеличение интервала между двумя компонентами «Спутник V» объяснил Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов прокомментировал изменения графика вакцинации «Спутником V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении главного санврача отмечено, что вторую дозу вакцины «Спутник V» можно получить в течение 90 дней.

«Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 45 дней без учёта дня вакцинации – компонентом II в дозе 0,5 мл. При этом, в случае невозможности проведения вакцинации компонентом II на 45 день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населённый пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 90 дней. Данный курс вакцинации вводится для лиц, получивших первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» с 21 апреля 2021 года», - говорится в документе.

Как отметил Ерлан Киясов, интервал между введением первого и второго компонентов данной вакцины должен составить 45 дней.

«В случае невозможности проведения вакцинации вторым компонентом на 45 день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 90 дней. Данная позиция в отношении графика вакцинации основана на официальном заявлении профессора, академика РАН, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи А. Гинцбурга от 22 апреля 2021 года», - прокомментировал Ерлан Киясов.

По словам главного санврача, в соответствии с данным заявлением, увеличение интервала между введениями первого и второго компонентов вакцины «Спутник V» возможно с минимально возможного 21 дня до 90 дней и увеличение интервала не влияет на силу иммунного ответа.

«Это позволит значительно ускорить иммунизацию населения. В ряде случаев удлинение интервала приводит к увеличению силы и длительности иммунного ответа у человека», - заявил Ерлан Киясов.

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией в настоящее время возникла необходимость в ускорении процесса вакцинации с целью защиты максимально большего числа населения первым компонентом вакцины против данной инфекции.

Как он отметил, принимаются меры, направленные на уменьшение циркуляции коронавируса среди населения чтобы максимально снизить вероятность возникновения новых мутаций вируса.

«В этой связи, на основании вышеуказанного заявления разработчика вакцины, Министерством здравоохранения Республики Казахстан принято решение удлинить интервал между введениями двух компонентов вакцины «Спутник V» и привить вторым компонентом на 45 день после введения первого компонента. Кроме того, у лиц с пониженной сопротивляемостью организма, увеличение интервала может способствовать формированию высокой напряженности иммунитета и длительности иммунной защиты», - сообщил главный санврач РК.