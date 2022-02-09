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Увеличение госзаказа в колледжах: обучаться бесплатно теперь смогут 107 тысяч казахстанцев

9 Февраля 2022 14:49
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Увеличение госзаказа в колледжах: обучаться бесплатно теперь смогут 107 тысяч казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 тысяч мест увеличится количество госзаказа для обучения в колледжах в 2022 году. Таким образом, общее число казахстанцев, которые смогут бесплатно обучиться профессии в колледжах, достигнет 107 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

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Напомним, что в рамках Национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» поэтапно обучаться бесплатно смогут все выпускники 9 классов.

«В этом учебном году впервые были введены еще три квоты для поступления в колледжи детям из социально уязвимых категорий граждан. Это дети из многодетных, неполных семей, из семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Ранее квота предусматривалась для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми потребностями, а также лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ. Также госзаказ по квоте получает сельская молодежь», – отметила директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

Кроме того, для обеспечения прозрачности и доступности обучения министерством разработан новый механизм размещения госзаказа по принципу «Деньги идут за студентом». То есть, если ранее гранты между колледжами распределяли управления образования, то теперь госзаказ будет размещаться среди колледжей по выбору абитуриентов.

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#Правительство РК   #Образование   #МОН  
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