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    09:39, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Увеличение экспорта прогнозирует Нацбанк Казахстана в 2022 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновленные прогнозные показатели в ряде сфер озвучил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Снижены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 3,5% до 2,9% за счет ограничения производства в металлургии из-за усиления протекционизма в мире, роста тарифов», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    В строительстве, по его словам, рост сохранится на ранее одобренном уровне – 3,8%.

    «В информации и связи снижен прогноз с 8,3% до 5,0% в результате понижения спроса на услуги связи. По прогнозу Национального Банка экспорт увеличится до 72,2 млрд долларов США. Импорт составит 40,2 млрд долларов США. Инфляция определена в коридоре 8-10%», - заключил министр.

    Теги:
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