09:39, 05 Апрель 2022 | GMT +6
Увеличение экспорта прогнозирует Нацбанк Казахстана в 2022 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновленные прогнозные показатели в ряде сфер озвучил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Снижены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 3,5% до 2,9% за счет ограничения производства в металлургии из-за усиления протекционизма в мире, роста тарифов», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.
В строительстве, по его словам, рост сохранится на ранее одобренном уровне – 3,8%.
«В информации и связи снижен прогноз с 8,3% до 5,0% в результате понижения спроса на услуги связи. По прогнозу Национального Банка экспорт увеличится до 72,2 млрд долларов США. Импорт составит 40,2 млрд долларов США. Инфляция определена в коридоре 8-10%», - заключил министр.