2 Июня 2022 23:44

Увеличение добычи нефти в июле одобрили страны соглашения ОПЕК+

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В формате видеоконференции состоялись 41-е заседание совместного министерского мониторингового комитета и 29-я министерская встреча стран-участниц соглашения ОПЕК+, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

На заседании обсуждалось выполнение в апреле странами обязательств по соглашению.

Министры стран-участниц ОПЕК+ продлили период компенсации перепроизводства до декабря 2022 года.

«По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на июль на 0,648 млн баррелей в сутки и продлении периода компенсации перепроизводства до декабря 2022 года», - сообщила пресс-служба Минэнерго РК .

По данным пресс-службы, обязательства Казахстана на июль составят 1,680 млн баррелей в сутки.

Нашу страну на заседании представлял вице-министр энергетики Асет Магауов.