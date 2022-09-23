РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:11, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Увеличение часов английского языка в 10-11 классах предусмотрено в Казахстане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ученикам старших классов увеличат часы по естественно-математическим предметам. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    А. Аймагамбетов напомнил, что Глава государства дал поручение по реализации национального проекта «Комфортная школа».

    «В Послании Президент поручил в старших классах отдавать приоритет предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. Планируется увеличить учебные часы по математике, физике, химии, биологии. Учебные программы также будут обновлены. Для учителей будут организованы дополнительные курсы. Обучение естественно-математическим предметам будет усилено на основе подходов STEM-образования», – сказал министр.

    По его словам, также акцент будет сделан на изучении английского языка в старших классах. Предусмотрено увеличение часов английского языка в 10-11 классах, обновление программ и повышение квалификации педагогов. Будут приняты меры по увеличению количества часов обучения английскому языку в 3 классе согласно CEFR с 2024 года и обеспечению учебной нагрузки, необходимой для овладения казахским и русским языками.

    STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) образование –модель, объединяющая естественные науки и инженерные предметы в единую систему.

    CEFR – общеевропейские компетенции владения иностранным языком, опорная система, которая преследует три основные цели: обеспечить специалистов-лингвистов на территории Европы базой для разработки языковых программ, учебных планов, тестирований, учебников.


    Теги:
    Минпросвещения РК Асхат Аймагамбетов Образование Нацпроекты Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Правительство
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!