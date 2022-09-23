Увеличение часов английского языка в 10-11 классах предусмотрено в Казахстане
А. Аймагамбетов напомнил, что Глава государства дал поручение по реализации национального проекта «Комфортная школа».
«В Послании Президент поручил в старших классах отдавать приоритет предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. Планируется увеличить учебные часы по математике, физике, химии, биологии. Учебные программы также будут обновлены. Для учителей будут организованы дополнительные курсы. Обучение естественно-математическим предметам будет усилено на основе подходов STEM-образования», – сказал министр.
По его словам, также акцент будет сделан на изучении английского языка в старших классах. Предусмотрено увеличение часов английского языка в 10-11 классах, обновление программ и повышение квалификации педагогов. Будут приняты меры по увеличению количества часов обучения английскому языку в 3 классе согласно CEFR с 2024 года и обеспечению учебной нагрузки, необходимой для овладения казахским и русским языками.
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) образование –модель, объединяющая естественные науки и инженерные предметы в единую систему.
CEFR – общеевропейские компетенции владения иностранным языком, опорная система, которая преследует три основные цели: обеспечить специалистов-лингвистов на территории Европы базой для разработки языковых программ, учебных планов, тестирований, учебников.