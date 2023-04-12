Увеличение бюджета Астаны производится для решения первоочередных задач – Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Женис Касымбек объяснил, что средства будут расходоваться на первоочередные нужды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На внеочередной сессии маслихата Астаны VIII созыва рассмотрели вопрос «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата Астаны от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы».

«Мы вынуждены просить оперативно принять этот бюджет. Электоральный период закончился, но нужды города не позволяют нам откладывать на более поздние сроки. Мы обсуждали это с комиссией, предметно с руководителем маслихата (Ерлан Каналимов, прим. ред.), руководителем бюджетной комиссии. Есть вопросы, которые мы дополнительно пересмотрели. Особенно это касается ремонта дворов, пандусов и так далее. Есть отдельные поручения Главы государства, которые прозвучали в начале этого года, по благоустройству и озеленению города. Мы в этом году увеличиваем в два раза бюджет на озеленение. Если в прошлом году выделили 17 миллиардов тенге на благоустройство и озеленение, то в этом году будет около 32-33 миллиардов тенге», – сказал аким Астаны Женис Касымбек на сессии.

По его словам, акимат обращает внимание на то, что пишут жители города в социальных сетях, и учитывает пожелания астанчан. В этом году планируется высадить в городе по полмиллиона деревьев и кустарников. Ожидается, что бизнес также будет активно участвовать в благоустройстве столицы.

Женис Касымбек отметил, что бюджет столицы на 2023 год, согласно внесенным поправкам, увеличивается на 71,5 миллиарда тенге – до 640 миллиардов увеличивается доходная часть за счет местных доходов.

«В начале года было совещание, где выступил Глава государства. Столице выделили из республиканского бюджета 235 миллиардов 700 миллионов тенге. Эти средства будут расходоваться на первоочередные нужды. В текущем году будет полностью закрыт вопрос по газотепловым станциям, первому этапу ТЭЦ-3, будут решаться проблемы с водоснабжением города, в том числе путем освоения новых источников воды за пределами столицы», - сказал аким Астаны.

Комментируя предложение депутата Владислава Сергеева, Женис Касымбек добавил, что планируется начать работы по замене облицовки фасадов, где были использованы алюкобонд и керамогранит. В этом году такие работы будут проведены в жилом комплексе «Семь бочек». Планируется разделить расходы пополам с ТРЦ «Азия-Парк». Акимат разрабатывает программу реновации, которая может быть представлена маслихату до конца апреля. Проектом предусматривается снос аварийного жилья – около 4,5 тысячи квартир до 2030 года. В текущем году жителям таких домов предоставят около 300-400 квартир. В дальнейшем будет предоставляться около 700 квартир ежегодно. Стоит задача в течение 5-6 лет расселить жителей 206 имеющихся в столице аварийных домов.

После обсуждения депутаты поддержали предложенные акиматом поправки в бюджет столицы.