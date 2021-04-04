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    19:37, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Увеличена пропускная способность пункта «Кордай»

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    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Открытие реконструированного пункта пропуска «Кордай» состоялось 2 апреля 2021 года с участием глав правительств Казахстана и Кыргызстана, а также руководства пограничных ведомств двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Директор Пограничной службы генерал-лейтенант Д. Дильманов представил делегации оснащенный новейшим оборудованием пункт пропуска. Он отметил, что создаются все условия для благоприятного и качественного пропуска через Государственную границу.

    После реконструкции увеличена пропускная способность по пассажиропотоку и автотранспорту. Предусмотрены отдельные галереи по направлениям движения граждан, комнаты матери и ребенка, установлены рентген-телевизионные аппараты для быстрой проверки ручной клади и инспекционно-досмотровые комплексы для автотранспорта.

    Все это в комплексе позволяет сделать процесс пересечения границы максимально комфортным с минимизацией скоплений в пиковые периоды, а также более надежно выявлять возможные попытки незаконного ввоза и вывоза.

    В КНБ РК напоминают, что граждане Казахстана могут выехать в сопредельное государство 1 раз в 30 дней с любой целью и, предусмотренной Порядком пересечения Государственной границы на период карантинных ограничений.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Жамбылская область КНБ Видео
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