Увеличена пропускная способность пункта «Кордай»

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Открытие реконструированного пункта пропуска «Кордай» состоялось 2 апреля 2021 года с участием глав правительств Казахстана и Кыргызстана, а также руководства пограничных ведомств двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Директор Пограничной службы генерал-лейтенант Д. Дильманов представил делегации оснащенный новейшим оборудованием пункт пропуска. Он отметил, что создаются все условия для благоприятного и качественного пропуска через Государственную границу.

После реконструкции увеличена пропускная способность по пассажиропотоку и автотранспорту. Предусмотрены отдельные галереи по направлениям движения граждан, комнаты матери и ребенка, установлены рентген-телевизионные аппараты для быстрой проверки ручной клади и инспекционно-досмотровые комплексы для автотранспорта.

Все это в комплексе позволяет сделать процесс пересечения границы максимально комфортным с минимизацией скоплений в пиковые периоды, а также более надежно выявлять возможные попытки незаконного ввоза и вывоза.

В КНБ РК напоминают, что граждане Казахстана могут выехать в сопредельное государство 1 раз в 30 дней с любой целью и, предусмотренной Порядком пересечения Государственной границы на период карантинных ограничений.



