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    11:06, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Увеличена площадь специальной экономической зоны «Морпорт Актау»

    Постановлением от 10 июня 2025 года Правительство внесло изменения в положение о СЭЗ «Морпорт Актау», передает агентство Kazinform.

    Увеличена площадь специальной экономической зоны «Морпорт Актау»
    Фото: акимат Мангистауской области

    — Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» (СЭЗ) располагается в Мангистауской области и охватывает административно-территориальные границы городов Актау и Жанаозен, а также Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов, — говорится в документе.

    Кроме того, СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.

    Площадь СЭЗ «Морпорт Актау» увеличена с 3 656,1719 до 4 407,503 гектара. В состав СЭЗ включён Международный аэропорт Актау. 

    Также был обновлён план территории СЭЗ.

    В состав территории СЭЗ входят следующие участки:

    • Портовая зона — 656,3543 га
    • Индустриальная зона — 2021,1487 га
    • Логистическая зона — 1730 га.

    Для СЭЗ определены новые целевые индикаторы, рассчитанные до 2052 года:

    • Общий объем инвестиций — 980 млрд тенге (было 590 млрд).
    • Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ — 1600 млрд тенге (было 640 млрд тенге).
    • Количество участников (компаний) — 150 единиц (было — 80).
    • Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, — 5800 человек (было — 4300).
    • Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ — 83% (было — 78%).

    Постановление вступило в силу с 10 июня 2025 года.

    Теги:
    Каспийское море Регионы Казахстана Логистика Транспорт Актау Мангистауская область
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
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