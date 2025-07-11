Увеличена площадь специальной экономической зоны «Морпорт Актау»

— Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» (СЭЗ) располагается в Мангистауской области и охватывает административно-территориальные границы городов Актау и Жанаозен, а также Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов, — говорится в документе.

Кроме того, СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.

Площадь СЭЗ «Морпорт Актау» увеличена с 3 656,1719 до 4 407,503 гектара. В состав СЭЗ включён Международный аэропорт Актау.

Также был обновлён план территории СЭЗ.

В состав территории СЭЗ входят следующие участки:

Портовая зона — 656,3543 га

Индустриальная зона — 2021,1487 га

Логистическая зона — 1730 га.

Для СЭЗ определены новые целевые индикаторы, рассчитанные до 2052 года:

Общий объем инвестиций — 980 млрд тенге (было 590 млрд).

Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ — 1600 млрд тенге (было 640 млрд тенге).

Количество участников (компаний) — 150 единиц (было — 80).

Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, — 5800 человек (было — 4300).

Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ — 83% (было — 78%).

Постановление вступило в силу с 10 июня 2025 года.