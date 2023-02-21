Увеличен госзаказ на обучение в столичных колледжах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время подготовкой кадров технического и профессионального образования занимаются 33 колледжа в столице. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из них государственные – девять, частные – 24, которые проводят обучение по 75 специальностям. В колледжах обучаются 32 482 студента, в том числе по государственному образовательному заказу – 16 837 студентов (52 %)», - сказал Касымхан Сенгазыев.

Спикер сообщил, что в рамках реализации национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» государственный образовательный заказ увеличен с 4 800 до 7 300 мест.

«До 2025 года 100 % молодежи будет охвачено бесплатным профессиональным образованием по востребованным специальностям. В текущем учебном году был впервые выделен государственный образовательный заказ на целевую подготовку кадров, 57 столичных предприятий подали заявки на 528 мест. Данный показатель планируется увеличить на 1 200 мест до 2029 года», - отметил Касымхан Сенгазыев.