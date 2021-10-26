Увековечить память Абая в Ашхабаде предложил Президент Туркменистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил увековечить память великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы в Ашхабаде. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook, передает МИА «Казинформ».

По мнению туркменского лидера, скульптура Абая будет символизировать высоконравственные духовные ориентиры двух народов, а также развитие дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Глава Казахстана выразил искреннюю признательность за это решение.

«Наш Абай будет увековечен на священной туркменской земле. Это, безусловно, хорошая новость для всего казахского народа», – сказал Касым-Жомарт Токаев.