Увековечить мужество участников ВОВ предлагает депутат Едиль Жанбыршин

На прошедшем недавно Национальном Курултае обсуждались ключевые идеологические и человеческие ценности для нашей страны, гражданские права, вопросы социального и политико-экономического характера. На Курултае Глава государства озвучил актуальные вопросы и определил пути их реализации. Так считает депутат Мажилиса Парламента РК Едиль Жанбыршин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Со своей стороны на Курултае я говорил о том, что наши фронтовики, воевавшие до последней капли крови, должны, согласно принципу, провозглашенному Президентом, о «справедливом человеке», должны быть справедливо оценены, с исторической точки зрения. Потому, что наши деды решительно встали против фашистов, желавших уничтожить другие нации, установить свою нацистскую идеологию. Однако сегодня некоторые представители поколения, не знавшие войны и жившие в мирном обществе, мало знающие о сражениях за Родину, отрицают исторические события и роль личностей в этих событиях. Это неуважение к памяти героев, искажение истории. Если мы хотим быть государством, то мы должны каждое историческое событие, имена людей, участвовавших в тех событиях, вложить в память подрастающего поколения, подобно тому, как высекают надписи на камне. Например, многие страны мира, такие как Англия, Китай, Франция, Испания, связывают свою историю с выдающимися личностями, даже называют их именами целые эпохи. К тому же, они называют свои ордена и медали именами духовных лидеров, доблестных полководцев. Это говорит о величии нации и о высокой политической культуре, — сказал депутат.

Мажилисмен напомнил, что Касым-Жомарт Токаев на Курултае предложил учредить специальные ордена в честь легендарных героев нашей страны — Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Сагадата Нурмагамбетова. Этим предложением Президент выразил настоящее уважение к памяти 600 тысяч фронтовиков-казахстанцев, погибших во Второй мировой войне, унесшей жизни и разрушившей судьбы миллионов людей, нанесшей небывалый в истории ущерб человеческой цивилизации.

По мнению депутата, это окажет большое влияние на воспитание патриотизма, на укрепление национального единства. Он считает, что информация об этой инициативе не была распространена в обществе на должном уровне. Поэтому, в первую очередь, депутаты Мажилиса должны специально выделить эту новую идею и утвердить ее в законодательном порядке. Это решение должно быть принято быстро — до Дня защитника Родины, чтобы наградить первых военнослужащих почетными орденами, названными в честь выдающихся сыновей нашего народа.