1 Июня 2022 14:32

Уважение к Родине начинается с уважения к госсимволам – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит международная научная конференция «Символы государственности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов зачитал поздравительное письмо от Государственного секретаря РК Ерлана Карина.

«В этом году исполняется 30 лет со дня принятия государственных символов. Истинное уважение к Родине начинается с уважения к государственным символам. Государственные символы являются главными символами страны, суверенитета, важнейшим инструментом для поднятия национального духа, укрепления общественного согласия, а также патриотического воспитания. Наш голубой флаг в небе, герб – в самом видном месте, звуки нашего гимна свидетельствуют о высоком престиже государства, единстве и процветании народа», - процитировал вице-министр Ерлана Карина.

Госсекретарь отметил, что ученым следует провести фундаментальные исследования по вопросам эффективного продвижения государственных символов и разработки новых методов патриотического воспитания.

Ежегодно 4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. Именно в этот день в 1992 году были впервые утверждены новые государственные символы независимой республики – герб, флаг и гимн.