Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Уважение к Родине начинается с уважения к госсимволам – Ерлан Карин
1 Июня 2022 14:32

Уважение к Родине начинается с уважения к госсимволам – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит международная научная конференция «Символы государственности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов зачитал поздравительное письмо от Государственного секретаря РК Ерлана Карина.

«В этом году исполняется 30 лет со дня принятия государственных символов. Истинное уважение к Родине начинается с уважения к государственным символам. Государственные символы являются главными символами страны, суверенитета, важнейшим инструментом для поднятия национального духа, укрепления общественного согласия, а также патриотического воспитания. Наш голубой флаг в небе, герб – в самом видном месте, звуки нашего гимна свидетельствуют о высоком престиже государства, единстве и процветании народа», - процитировал вице-министр Ерлана Карина.

Госсекретарь отметил, что ученым следует провести фундаментальные исследования по вопросам эффективного продвижения государственных символов и разработки новых методов патриотического воспитания.

Ежегодно 4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. Именно в этот день в 1992 году были впервые утверждены новые государственные символы независимой республики – герб, флаг и гимн.


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Выделят 870 млн тенге на оснащение центров помощи больным ДЦП детям
Пломбы бесплатно поставят детям в стоматологиях СКО
Выносимые на референдум поправки - путь к демократии - Альянс студентов РК
Премьер РК поручил приступить к развитию Имантау-Шалкарской курортной зоны
Более 700 участков полностью готовы к референдуму в Карагандинской области
86% молодежи из 10 тыс. планируют проголосовать на референдуме - опрос
Сотрудника Рудненского детдома осудили за изнасилование воспитанницы
Что должны знать казахстанцы при голосовании на референдуме

Лента новостей

Архив