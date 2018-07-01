Утверждены условия кредитования холдинга «Байтерек» для поддержки отечественных производителей техники
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством Республики Казахстан Утверждены условия кредитования холдинга «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «БРК-Лизинг» через акционерное общество «Банк развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов.
МИА «Казинформ» публикует текст документа.
Об утверждении основных условий бюджетного кредитования акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «БРК-Лизинг» через акционерное общество «Банк развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов
Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2018 года № 426
В соответствии с пунктом 2 статьи 180 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые основные условия бюджетного кредитования акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «БРК-Лизинг» через акционерное общество «Банк развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов.
2. Министерствам финансов, по инвестициям и развитию Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) заключение кредитного договора с акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
2) контроль за выполнением основных и дополнительных условий кредитования;
3) контроль и мониторинг целевого и эффективного использования, погашения и обслуживания бюджетного кредита.
3. Акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (по согласованию) ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об освоении кредита в министерства финансов, по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан Б. Сагинтаев
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 13 июля 2018 года
№ 426
Основные условия бюджетного кредитования акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «БРК-Лизинг» через акционерное общество «Банк развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов
1. Для предоставления кредита акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - заемщик) устанавливаются следующие основные условия:
1) кредит предоставляется в сумме 13000000000 (тринадцать миллиардов) тенге, предусмотренной Законом Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» по бюджетной программе 241 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «БРК-Лизинг» через АО «Банк развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов»;
2) кредит предоставляется заемщику в тенге на условиях срочности, платности и возвратности сроком на 15 (пятнадцать) лет по ставке вознаграждения, равной 0,1 % годовых;
3) выделение из республиканского бюджета кредита осуществляется путем единовременного перечисления всей суммы кредита на счет заемщика;
4) период освоения составляет 2 (два) года со дня перечисления кредита на счет заемщика;
5) выплата начисленного вознаграждения по кредиту осуществляется 2 (два) раза в год полугодовыми платежами;
6) погашение основного долга по кредиту осуществляется заемщиком равными долями с 2023 года по истечении льготного периода, который составляет 5 (пять) лет;
7) целью предоставления бюджетного кредита является кредитование заемщиком акционерного общества «Банк развития Казахстана» со ставкой вознаграждения 0,15 % годовых для последующего кредитования акционерного общества «БРК-Лизинг» со ставкой вознаграждения 0,2 % годовых по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов.
2. Дополнительные условия по предоставлению, погашению и обслуживанию кредитов устанавливается в кредитных договорах в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.
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