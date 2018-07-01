Утверждены условия кредитования холдинга «Байтерек» для поддержки отечественных производителей техники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством Республики Казахстан Утверждены условия кредитования холдинга «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «БРК-Лизинг» через акционерное общество «Банк развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов.

МИА «Казинформ» публикует текст документа.

Об утверждении основных условий бюджетного кредитования акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «БРК-Лизинг» через акционерное общество «Банк развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2018 года № 426

В соответствии с пунктом 2 статьи 180 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые основные условия бюджетного кредитования акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «БРК-Лизинг» через акционерное общество «Банк развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов.

2. Министерствам финансов, по инвестициям и развитию Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) заключение кредитного договора с акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

2) контроль за выполнением основных и дополнительных условий кредитования;

3) контроль и мониторинг целевого и эффективного использования, погашения и обслуживания бюджетного кредита.

3. Акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (по согласованию) ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об освоении кредита в министерства финансов, по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан Б. Сагинтаев

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 13 июля 2018 года

№ 426

Основные условия бюджетного кредитования акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием акционерного общества «БРК-Лизинг» через акционерное общество «Банк развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов

1. Для предоставления кредита акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - заемщик) устанавливаются следующие основные условия:

1) кредит предоставляется в сумме 13000000000 (тринадцать миллиардов) тенге, предусмотренной Законом Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы» по бюджетной программе 241 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «БРК-Лизинг» через АО «Банк развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов»;

2) кредит предоставляется заемщику в тенге на условиях срочности, платности и возвратности сроком на 15 (пятнадцать) лет по ставке вознаграждения, равной 0,1 % годовых;

3) выделение из республиканского бюджета кредита осуществляется путем единовременного перечисления всей суммы кредита на счет заемщика;

4) период освоения составляет 2 (два) года со дня перечисления кредита на счет заемщика;

5) выплата начисленного вознаграждения по кредиту осуществляется 2 (два) раза в год полугодовыми платежами;

6) погашение основного долга по кредиту осуществляется заемщиком равными долями с 2023 года по истечении льготного периода, который составляет 5 (пять) лет;

7) целью предоставления бюджетного кредита является кредитование заемщиком акционерного общества «Банк развития Казахстана» со ставкой вознаграждения 0,15 % годовых для последующего кредитования акционерного общества «БРК-Лизинг» со ставкой вознаграждения 0,2 % годовых по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей автобусов, комбайнов и тракторов.

2. Дополнительные условия по предоставлению, погашению и обслуживанию кредитов устанавливается в кредитных договорах в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.