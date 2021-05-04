Утверждены сроки завершения учебного года для казахстанских школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2020-2021 учебный год в казахстанских школах завершится 25 мая. В продолжительности отпусков учителей изменений не будет. Педагоги, как и прежде, отдохнут 56 дней в летнее время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В школах будут организованы летние школы до 19 июня. Все желающие ученики могут посещать уроки по заявлению родителей .

Сегодня на аппаратном совещании Министерства образования и науки были даны разъяснения по вопросам организации летней школы

в 2020-2021 учебном году. Соответствующий приказ подписан, методические рекомендации для педагогов направлены в организации образования.

«Учебный год во всех школах завершается 25 мая. Но при этом до 19 июня будут организованы летние школы. Это носит добровольный характер. В продолжительности отпусков учителей изменений не будет. Педагоги, как и прежде, отдохнут 56 дней в летнее время, вся эта работа будет организована в рамках правового поля. Мы и в следующем году должны учесть последствия пандемии. Академия образования имени И.Алтынсарина должна внести соответствующие корректировки. Мы не можем делать вид, что ничего не случилось, и стандартно готовиться к следующему учебному году», – отметил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.