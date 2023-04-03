РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:35, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Утверждены предельные ставки вознаграждения на май

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки по депозитам в тенге на май 2023 года на уровне апрельских значений ввиду сложившейся конъюнктуры на депозитном рынке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

    В Казахстанском фонде гарантирования депозитов отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения.

    С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:


    Теги:
    Другие государственные органы Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!