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Утверждены предельные ставки вознаграждения на июнь

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Мая 2023, 14:41
Утверждены предельные ставки вознаграждения на июнь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки по депозитам в тенге на июнь 2023 года на уровне майских значений ввиду сложившейся конъюнктуры на депозитном рынке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов обращает внимание, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:

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