Утверждены новые правила пересечения границы России для граждан стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 июля для пересечения границы с Российской Федерацией необходимо будет подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 через приложение «Путешествую без COVID-19». Об этом сообщает посольство Республики Казахстан в РФ, передает МИА «Казинформ».

«Вниманию граждан Республики Казахстан! С 10 июля 2021 года для пересечения государственной границы с Российской Федерацией необходимо будет подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР теста COVID-19 через программу «Путешествую без COVID-19»», - говорится в сообщении.

Предварительно необходимо скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении. После этого, сдав ПЦР-тест и получив результат, необходимо загрузить его в приложение в раздел «Тесты» путем сканирования QR-кода (код выдается лабораторией). При пересечении границы предъявить данный код сотрудникам пограничной службы.

Согласно изменению в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации, граждане государств - членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) с 10 июля 2021 года при пересечении Государственной границы Российской Федерации должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 (отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию РФ) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» .