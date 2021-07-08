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    15:11, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Утверждены новые правила пересечения границы России для граждан стран ЕАЭС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 июля для пересечения границы с Российской Федерацией необходимо будет подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 через приложение «Путешествую без COVID-19». Об этом сообщает посольство Республики Казахстан в РФ, передает МИА «Казинформ».

    «Вниманию граждан Республики Казахстан! С 10 июля 2021 года для пересечения государственной границы с Российской Федерацией необходимо будет подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР теста COVID-19 через программу «Путешествую без COVID-19»», - говорится в сообщении.

    Предварительно необходимо скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении. После этого, сдав ПЦР-тест и получив результат, необходимо загрузить его в приложение в раздел «Тесты» путем сканирования QR-кода (код выдается лабораторией). При пересечении границы предъявить данный код сотрудникам пограничной службы.

    Согласно изменению в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации, граждане государств - членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) с 10 июля 2021 года при пересечении Государственной границы Российской Федерации должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 (отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию РФ) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» .


    Теги:
    Коронавирус в мире Закон и право Россия Интеграция и партнерство
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