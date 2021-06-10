Утверждены новые алгоритмы въезда в Кыргызстан

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Утверждены алгоритмы действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении граждан КР, иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу КР, также лиц, совершающих поездки на внутренних авиалиниях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

По данным департамента туризма при Министерстве экономики и финансов КР, в соответствии с алгоритмами, граждане, включая туристов и лиц без гражданства, соблюдают действующие санитарные нормы и правила на территории КР.

При прибытии на территорию КР при себе необходимо иметь:

- отрицательные результаты ПЦР-теста, срок которых не превышает 72 часа с момента отбора проб анализа,

- или документ, удостоверяющий получение вакцины против коронавируса COVID-19 (в бумажном или цифровом формате).

«Детей от 5 лет, в целях их безопасности, родители также обеспечивают вышеуказанными медицинскими документами. Документ, удостоверяющий получение прививки от COVID-19 применяется в случае признании КР в установленном законом порядке или на взаимных принципах», - говорится в сообщении.

Вакцинированные граждане (туристы) могут прибывать с 19 июня 2021 года воздушным сообщением, а наземным с 11 июня 2021 года.