Утверждены 16 дорожных карт по улучшению экологии в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК подвели итоги 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главным достижением этого года стало налаживание контакта и конструктивного диалога с общественностью. Впервые Комитетом проведена встреча с экоактивистами, общественниками и волонтерами со всех регионов. В каждом регионе определены свои активисты - экоамбассадоры, которые вносят немалый вклад в защиту окружающей среды.

Утверждены 16 Дорожных карт по улучшению экологической ситуации в регионах республики. Возросло количество онлайн-встреч с населением, эко-активистами, средствами массовой информации. С участием общественности проведены рейдовые мероприятия, по результатам которых ликвидировано 148 свалок, выдано 11 административных штрафов. В данных мероприятиях было задействовано порядка 25 тысяч человек.

Всего по республике проведено 1022 экологических проверок (в 2019г. – 2150). Уменьшение связано с карантинными мерами в стране. При этом качество проверок улучшилось. Комитетом было выявлено и пресечено более 2.5 тыс. экологических нарушений, из них свыше 1.5 тыс. предписаний исполнено.

С предприятий, допустивших нарушения, взысканы более 1 тыс. административных штрафов на сумму 253,64 млн. тенге и свыше пятьсот предписаний в размере 1255,3 млн. тенге.

Также в судебном порядке были рассмотрены административные и гражданские делао приостановлении хозяйственной деятельности физических и юридических лиц. Решением суда удовлетворены 73 иска. По остальным искам допущенные нарушения приведены в соответствие с требованиями законодательства и урегулированы в досудебном порядке.

Контроль, нарушения, проверки и штрафы – все же не основный индикатор работы Комитета, а больше механизм экологического регулирования. Улучшение качества окружающей среды в регионах – вот цель, которая движет экологами, обеспокоенными состоянием экосистемы в стране.

Касательно эмиссий в окружающую среду, то в сравнении с 2019 годом, нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ снижены более чем на 80 тыс. тонн и 14 тыс. тонн, соответственно. Между тем, по размещению отходов отмечается рост. Это в большей степени обусловлено динамикой развития отраслей экономики, увеличением мощностей действующих и вводом в эксплуатацию новых предприятий.

Одной из основных экологических проблем является несанкционированное размещение отходов, как со стороны населения, так и предприятий. Поэтому 2020 год запомнился и плодотворной работой Минэкологии с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». Благодаря совместному сотрудничеству, ликвидировано 7147 выявленных несанкционированных мест размещения отходов.

С целью оперативного решения возникающих стихийных свалок, был инициирован запуск горячей линии. Казахстанцы уже отметили удобство данной услуги и активно отправлют на ватсап информацию с фото и видео материалами с любой точки страны. За указанный период, на горячую линию поступило 1109 обращений, благодаря которым ликвидированы 742 свалок.

В течение года проводились проверки крупных предприятий первой категории, в числе которых все филиалы ТОО «Казцинк», «Атырауский химзавод», АО «КМК Мунай», Аксуский завод ферросплавов, ТОО «Каспий Цемент» и др. Всем выдвинуты штрафы и предписания по устранению допущенных экологических нарушений.

В целом, по обращениям физических и юридических лиц приняты меры и пресечены 125 нарушений экологического законодательства.

Одним из основных источников загрязнения воздуха помимо промышленности являются частный сектор с печным отоплением и автотранспорт. В настоящее время начаты работы по газификации мегаполисов – г. Алматы и г. Нур-Султан, переводу автотранспорта на экологичный вид–электромобили и по озеленению.

Однако наиболее важным событием ушедшего года стало подписание нового Экологического кодекса РК, направленного на снижение уровня загрязнения экологии с помощью внедрения на предприятиях наилучших доступных технологий и др. В настоящее время в регионах с участием общественности и СМИ идет разъяснение норм закона.

Председателем Комитета Зулфухаром Жолдасовым дан ряд поручений департаментам.

«Работы впереди у экологов предостаточно. Мы открыты перед общественностью, наша общая задача – максимально улучшить экологию в республике», - подчеркнул председатель.