Утверждено соглашение между Казахстаном и Чехией о сотрудничестве в борьбе с преступностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал постановление об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Чешской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью. МИА «Казинформ» публикует полный текст документа.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2018 года № 411



Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Чешской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, совершенное в Астане 23 ноября 2017 года.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.



Премьер-Министр Республики Казахстан Б. Сагинтаев



Утверждено

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 9 июля 2018 года № 411



СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Республики Казахстан и Правительством Чешской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Правительство Республики Казахстан и Правительство Чешской Республики (далее именуемые "Договаривающиеся Стороны"), стремясь способствовать развитию взаимоотношений, выражая обеспокоенность распространением международной преступности, будучи убежденными в важности сотрудничества в области противодействия любым формам организованной преступности, терроризма и иных видов преступной деятельности или их эффективного пресечения, руководствуясь международными обязательствами и соответствующим законодательством своих государств, согласились о нижеследующем:



Статья 1

1. Целями настоящего Соглашения являются углубление и укрепление сотрудничества в пресечении и раскрытии преступных действий, а также выявлении преступников, прежде всего, посредством обмена оперативной информацией и прямых контактов между компетентными органами всех уровней.

2. Сотрудничество на основе настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с национальными законодательствами государств Договаривающихся Сторон, а также положениями международных договоров, участниками которых являются государства Договаривающихся Сторон, и не включает предоставление правовой помощи по уголовным делам.



Статья 2

Договаривающиеся Стороны в соответствии с национальными законодательствами своих государств сотрудничают в борьбе со всеми видами преступности, включая:

1) организованную преступность;

2) терроризм, экстремизм и их финансирование;

3) преступления против личности и здоровья населения;

4) торговлю людьми, сводничество, незаконную торговлю человеческими органами и тканями;

5) сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию;

6) преступную деятельность, связанную с нелегальной миграцией;

7) незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров и химических веществ, а также инструментов и/или оборудования, используемых для их изготовления, означающий правонарушения, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 3 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, подписанной в Вене 20 декабря 1988 года;

8) преступления в сфере информационных технологий;

9) незаконный оборот оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, стратегическим сырьем, в том числе включая радиоактивные и ядерные материалы и другие опасные материалы;

10) изготовление и сбыт поддельных денежных знаков, печатей и ценных бумаг, средств безналичного расчета и официальных документов, в частности, проездных документов всех видов, а также их распространение и использование;

11) отмывание денежных средств, контрабанду и другие экономические преступления;

12) коррупцию;

13) незаконную торговлю культурными и историческими ценностями;

14) преступную деятельность в отношении автотранспортных средств;

15) преступные действия в отношении интеллектуальной собственности.



Статья 3

Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон в соответствии с национальными законодательствами своих государств оказывают друг другу содействие в виде обмена информацией и документами, в частности, о:

1) преступлениях, включая данные о лицах, подозреваемых или вовлеченных в преступную деятельность, связях между преступниками, организованных группах, вовлеченных в преступную деятельность, и их структуре, типичном поведении отдельных преступников и групп;

2) планировании или организации преступлений, включая террористические акты, направленные против национальных интересов государств Договаривающихся Сторон;

3) подозрительных операциях, связанных с легализацией доходов от преступной деятельности или финансированием терроризма;

4) пресечении и борьбе с незаконной миграцией;

5) предметах, связанных с преступлениями, с предоставлением их образцов, если это возможно;

6) сведениях, полученных в ходе деятельности компетентных органов государств Договаривающихся Сторон, касающихся, в частности, новых форм преступности; наряду с этим идет обмен концептуальными и аналитическими материалами и специализированной литературой;

7) результатах криминалистических и криминологических исследований, практике расследования, методах и средствах профессиональной деятельности;

8) законодательных нормах, касающихся предмета настоящего Соглашения.



Статья 4

Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон в соответствии с национальными законодательствами своих государств координируют свою деятельность и оказывают друг другу содействие, в частности:

1) в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также уклоняющихся от уголовной ответственности или исполнения наказания;

2) в розыске пропавших лиц, включая процедуры, связанные с установлением личности лиц или опознанием трупов;

3) в розыске предметов;

4) в подготовке и организации выполнения специальных технических приемов расследования, таких как контролируемые поставки, наблюдение и секретные операции;

5) в планировании и осуществлении совместных программ по пресечению преступлений.



Статья 5

1. Для оказания содействия другой Договаривающейся Стороне или координации деятельности по пресечению определенных преступлений компетентные органы государств Договаривающихся Сторон в соответствии с национальными законодательствами своих государств могут направлять экспертов в компетентные органы государства другой Договаривающейся Стороны.

2. Сотрудники компетентных органов государства одной Договаривающейся Стороны осуществляют на территории государства другой Договаривающейся Стороны консультационное и вспомогательное содействие. Осуществляя консультационное и вспомогательное содействие, они придерживаются инструкций компетентных органов государства Договаривающейся Стороны, на территорию которого они направлены.



Статья 6

1. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон в соответствии с национальными законодательствами своих государств с целью пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления совершивших их преступников передают друг другу информацию о проездных документах всех типов, которые были утеряны или похищены, о похищенных или аннулированных бланках проездных документов.

2. Информация, упомянутая в пункте 1 настоящей статьи, должна по крайней мере содержать номер, тип и статус соответствующего проездного документа.

3. Информация, упомянутая в пункте 1 настоящей статьи, передается регулярно напрямую между компетентными органами государств Договаривающихся Сторон или через информационную базу данных Интерпола.

4. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон в соответствии с национальными законодательствами своих государств обмениваются информацией о фактах выявления поддельных проездных документов, используемых для пересечения государственных границ государств Договаривающихся Сторон.



Статья 7

Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон в соответствии с национальными законодательствами своих государств с целью пресечения и раскрытия преступлений, в частности, торговли людьми, а также выявления совершивших их преступников обмениваются информацией о пропавших и объявленных в розыск лицах.



Статья 8

Договаривающиеся Стороны в соответствии с национальными законодательствами своих государств сотрудничают в обучении и образовании в сфере борьбы с преступностью, при этом такое сотрудничество, в частности, включает:

1) участие представителей компетентных органов государства одной Договаривающейся Стороны в курсах обучения, проводимых другой Договаривающейся Стороной;

2) организацию совместных семинаров, курсов и тренингов;

3) обмен экспертами, а также обучающими концепциями и программами.



Статья 9

1. Информация и иные формы содействия в соответствии с настоящим Соглашением предоставляются по письменному запросу в соответствии с национальными законодательствами государств Договаривающихся Сторон. Для совершения такого запроса используются электронные или иные средства связи, если содержание запроса это допускает. В неотложных случаях запрос может быть представлен и в устной форме, в таком случае его необходимо безотлагательно подтвердить в письменной форме.

2. Компетентные органы государства запрашиваемой Договаривающейся Стороны отвечают на запрос, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, в ускоренном порядке. Компетентные органы государства запрашиваемой Договаривающейся Стороны могут требовать дополнительную информацию, если таковая необходима для удовлетворения запроса. Если орган, получивший запрос о предоставлении помощи, не является органом, компетентным для рассмотрения данного запроса, то он передает запрос органу, компетентному в его рассмотрении.

3. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон сообщают друг другу информацию об отдельных случаях без запроса, если они на основе установленных фактов считают, что могут оказать содействие другой Договаривающейся Стороне в устранении определенных угроз для общественного порядка или безопасности или в целях пресечения, раскрытия преступлений и выявления совершивших их преступников.

4. Каждая из Договаривающихся Сторон может частично или полностью отказать в запросе о предоставлении содействия, упомянутого в настоящем Соглашении, если она полагает, что удовлетворение запроса может представлять угрозу суверенитету, безопасности или иным важным интересам своего государства или если удовлетворение запроса вступает в противоречие с национальным законодательством или международными обязательствами своего государства. Договаривающаяся Сторона может установить условия удовлетворения запроса, которые будут обязательными для другой Договаривающейся Стороны.

5. Договаривающиеся Стороны незамедлительно в письменной форме информируют друг друга в случаях отказа в выполнении запроса или его частичного выполнения.

6. При выполнении настоящего Соглашения компетентные органы государств Договаривающихся Сторон используют английский язык, если не договорятся об ином.



Статья 10

В целях защиты данных в отношении конкретного лица (далее именуемые "персональные данные") взаимно передаваемых в рамках сотрудничества Договаривающихся Сторон, в соответствии с национальными законодательствами государств Договаривающихся Сторон соблюдаются следующие условия:

1) принимающая Договаривающаяся Сторона может использовать персональные данные исключительно в целях пресечения преступной деятельности, связанных с этим процедур, а также охраны общественного порядка и безопасности при соблюдении условий, установленных направляющей Договаривающейся Стороной; для других целей такие персональные данные могут применяться лишь на основе предварительно полученного письменного согласия направляющей Договаривающейся Стороны и в соответствии с национальными законодательствами государств Договаривающихся Сторон и международными договорами, участниками которых являются государства Договаривающихся Сторон;

2) персональные данные национальной, расовой или этнической принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, судимости за совершенное преступление, состоянии здоровья и сексуальной жизни субъектов могут передаваться лишь в случае необходимости;

3) принимающая Договаривающаяся Сторона по запросу направляющей Договаривающейся Стороны обязана представить информацию об использовании переданных персональных данных, а также достигнутых результатах их использования;

4) направляющая Договаривающаяся Сторона обязана обеспечить достоверность передаваемых персональных данных, а также позаботиться о том, чтобы персональные данные передавались в случае необходимости и объеме, соответствующем цели их использования. Если впоследствии выяснится, что переданные персональные данные были недостоверными или не подлежали передаче, то об этом необходимо незамедлительно информировать принимающую Договаривающуюся Сторону. Принимающая Договаривающаяся Сторона обязана исправить неверные персональные данные, а персональные данные, которые не подлежали передаче, уничтожить;

5) направляющая Договаривающаяся Сторона в процессе передачи персональных данных другой Договаривающейся Стороне сообщит срок их уничтожения, установленный в соответствии с национальным законодательством ее государства. Персональные данные необходимо уничтожить, не принимая во внимание указанный выше срок, как только в них исчезнет необходимость. В случае окончания срока действия настоящего Соглашения, все персональные данные, полученные на его основании, должны быть уничтожены.

6) Договаривающиеся Стороны ведут учет передачи, приема и уничтожения персональных данных. В учетных документах указываются, в частности, цель передачи персональных данных, их перечень, вовлеченные государственные органы и причины уничтожения.

7) Договаривающиеся Стороны обязаны обеспечивать защиту переданных персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, случайной утери, случайного или несанкционированного изменения, случайной или несанкционированной передачи или случайной или несанкционированной публикации.



Статья 11

1. Договаривающиеся Стороны в соответствии с национальными законодательствами своих государств обеспечивают необходимую защиту информации, документов и других материалов, переданных друг другу в рамках сотрудничества по настоящему Соглашению.

2. Представление третьим государствам и международным организациям информации и документов, полученных в рамках сотрудничества по настоящему Соглашению, возможно только при наличии письменного согласия направляющей Договаривающейся Стороны.



Статья 12

Договаривающиеся Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения ими настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в соответствии с национальными законодательствами своих государств, если предварительно в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.



Статья 13

1. Договаривающиеся Стороны в течение тридцати дней со дня вступления настоящего Соглашения в силу сообщат друг другу по дипломатическим каналам наименования компетентных органов своих государств по реализации настоящего Соглашения, которые будут непосредственно и оперативно сотрудничать в рамках своих компетенций.

2. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон обменяются контактными адресами, телефонными номерами, номерами факсимильной связи, а также иными контактными данными, и по возможности назначат контактное лицо, владеющее языком государства другой Договаривающейся Стороны или английским языком, в течение тридцати дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения.

3. Компетентные органы государств Договаривающихся Сторон незамедлительно информируют друг друга о любых изменениях, внесенных в данные, переданные в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.



Статья 14

В случае возникновения любых споров при толковании или применении положений настоящего Соглашения, Договаривающиеся Стороны разрешают их путем переговоров и консультаций.



Статья 15

Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства государств Договаривающихся Сторон, вытекающие из других международных договоров, участниками которых являются государства Договаривающихся Сторон.



Статья 16

Договаривающиеся Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящее Соглашение изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемыми частями, которые оформляются отдельными протоколами и вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Соглашения.



Статья 17

Любая из Договаривающихся Сторон может полностью или частично приостановить действие настоящего Соглашения, если того требует обеспечение безопасности государства, общественного порядка или здоровья граждан. О введении или отмене таких мер Договаривающиеся Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам. Приостановление действия настоящего Соглашения и его отмена вступают в силу по истечении пятнадцати дней со дня получения такого уведомления другой Договаривающейся Стороной.



Статья 18

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу в первый день второго месяца, следующего за датой получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

2. Любая из Договаривающихся Сторон может в любой момент прекратить действие настоящего Соглашения путем письменного уведомления об этом по дипломатическим каналам другой Договаривающейся Стороны. В таком случае Соглашение прекратит свое действие по истечении шести месяцев со дня получения по дипломатическим каналам другой Договаривающейся Стороной такого письменного уведомления.

3. С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает действовать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Чешской Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, терроризмом и другими опасными видами преступлений, подписанное 9 апреля 1998 года.



Совершено в городе Астане "23" ноября 2017 года в двух подлинных экземплярах, каждый на казахском, чешском, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае разногласий в толковании положений настоящего Соглашения, Договаривающиеся Стороны будут обращаться к тексту на английском языке.