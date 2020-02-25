Утверждение состава общественных советов планируют закрепить за маслихатами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин представил основные положения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности общественных советов» на расширенном заседании Правового совета при партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимая во внимание, что общественный совет является консультативно-совещательным органом и осуществляет свою деятельности на основе принципа независимости, предложено в формировании состава общественного совета предусмотреть компетенцию местных исполнительных органов, а утверждение состава общественных советов - за местными представительными органами», - сказал Данияр Есин.

Вице-министр добавил, что согласно законопроекту, по сути, маслихат имеет право принять или отклонить предложенный акиматом состав участников.

«Законопроектом предлагается также решение финансирования и некоторых аспектов деятельности советов. Члены общественного совета осуществляют деятельность на общественных началах. Решен вопрос оплаты деятельности секретаря общественного совета. При этом в предлагаемом законопроекте секретарь не является членом общественного совета. В настоящее время ведется работа по введению должности секретаря общественного совета в действующий реестр должностей. Также предусмотрены средства на оплату канцелярских товаров, оплату услуг профессиональных экспертов для проведения общественного контроля на местном уровне, и предусмотрена оплата командировочных расходов внутри регионов», - пояснил Данияр Есин.

Отметим, что в мероприятии приняли участие представители общественных советов, экспертного сообщества, НПО, руководители государственных органов и международных организаций.

Согласно предоставленным данным, в Казахстане на сегодня действуют 234 общественных совета различного уровня.