Утверждена повестка заседания Палаты Сената Парламента РК

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание Бюро, на котором депутаты обсудили предстоящие на неделе мероприятия и определили повестку заседания Палаты, запланированного на 18 апреля, передает агентство Kazinform со ссылкой на

В ходе предстоящего заседания Палаты во втором чтении будет рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», инициированный депутатами в целях совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы.

Как было ранее отмечено, законом предполагаются изменения, касающиеся условий для переселенцев в регионы, процедуры присвоения статуса «кандас» и другие поправки.

Также сенаторы рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов». Соглашение направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном и Турцией.

Еще один Закон на повестке предстоящего заседания – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования», который направлен на улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию использования финансовых ресурсов в науке.