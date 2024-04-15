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    13:13, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Утверждена повестка заседания Палаты Сената Парламента РК

    Сенат Парламента РК
    Фото: Сенат Парламента РК

    Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание Бюро, на котором депутаты обсудили предстоящие на неделе мероприятия и определили повестку заседания Палаты, запланированного на 18 апреля, передает агентство Kazinform со ссылкой на 

    В ходе предстоящего заседания Палаты во втором чтении будет рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», инициированный депутатами в целях совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы.

    Как было ранее отмечено, законом предполагаются изменения, касающиеся условий для переселенцев в регионы, процедуры присвоения статуса «кандас» и другие поправки.

    Также сенаторы рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов». Соглашение направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном и Турцией.

    Еще один Закон на повестке предстоящего заседания – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования», который направлен на улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию использования финансовых ресурсов в науке.

    Теги:
    Сенат Парламента Маулен Ашимбаев Законопроекты заседание Парламента
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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