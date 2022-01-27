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Утверждена повестка XXI внеочередного Съезда партии «Nur Otan»
27 Января 2022 12:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утверждена повестка XXI внеочередного Съезда партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».
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«Постановлением Политического совета «Nur Otan»-а (согласно пункту 9.4. Устава) утверждена повестка XXI внеочередного Съезда: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета», - сообщил в Twitter первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
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