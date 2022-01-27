Утверждена повестка XXI внеочередного Съезда партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утверждена повестка XXI внеочередного Съезда партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

«Постановлением Политического совета «Nur Otan»-а (согласно пункту 9.4. Устава) утверждена повестка XXI внеочередного Съезда: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета», - сообщил в Twitter первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.