Утверждена новая редакция Этического кодекса госслужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях совершенствования законодательства по вопросам наложения дисциплинарного взыскания и служебной этики государственных служащих Указом Президента РК 22 февраля 2022 года утверждена новая редакция Этического кодекса государственных служащих Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам государственной службы РК.

Новый Этический Кодекс устанавливает стандарты служебной этики и служит основой для формирования морально-нравственных качеств у госслужащих.

А также определены этические принципы государственной службы – добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность.

В новой редакции кодекса предусмотрены приоритетные требования по формированию «клиентоориентированного» государственного аппарата и соблюдению принципов открытости в предоставлении государственных услуг.

Кроме того, внесены изменения в Правила наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих и Положение о Советах по этике.

В Правилах наложения дисциплинарного взыскания уточнены порядок проведения служебного расследования, рассмотрения материалов дискомиссии и сроки принятия решений уполномоченным лицом по рекомендации дискомиссии.

Вместе с тем Комиссия по этике Агентства наделена полномочием рассматривать дисциплинарную ответственность заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, акимов городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах, председателей комитетов, а также руководителей аппаратов акимов областей за нарушение норм служебной этики и совершение дискредитирующих проступков.

С текстом Указа можно ознакомиться на интернет-ресурсе Агентства по ссылке.