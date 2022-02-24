+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Утверждена новая редакция Этического кодекса госслужащих

24 Февраля 2022 16:00
Поделиться:
Утверждена новая редакция Этического кодекса госслужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях совершенствования законодательства по вопросам наложения дисциплинарного взыскания и служебной этики государственных служащих Указом Президента РК 22 февраля 2022 года утверждена новая редакция Этического кодекса государственных служащих Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам государственной службы РК.

Новости по теме
Анализ качественного состава госслужащих проведен в Костанае
Сколько человек прошли обучение в Академии госуправления при Президенте РК рассказал Ерлан Әбіл Новый проект Этического кодекса госслужащих разработали в Казахстане 265 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности - АДГС РК

Новый Этический Кодекс устанавливает стандарты служебной этики и служит основой для формирования морально-нравственных качеств у госслужащих.

А также определены этические принципы государственной службы – добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность.

В новой редакции кодекса предусмотрены приоритетные требования по формированию «клиентоориентированного» государственного аппарата и соблюдению принципов открытости в предоставлении государственных услуг.

Кроме того, внесены изменения в Правила наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих и Положение о Советах по этике.

В Правилах наложения дисциплинарного взыскания уточнены порядок проведения служебного расследования, рассмотрения материалов дискомиссии и сроки принятия решений уполномоченным лицом по рекомендации дискомиссии.

Вместе с тем Комиссия по этике Агентства наделена полномочием рассматривать дисциплинарную ответственность заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, акимов городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах, председателей комитетов, а также руководителей аппаратов акимов областей за нарушение норм служебной этики и совершение дискредитирующих проступков.

С текстом Указа можно ознакомиться на интернет-ресурсе Агентства по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал:

#Госслужба  
Поделиться:
Новости по теме
Анализ качественного состава госслужащих проведен в Костанае
Сколько человек прошли обучение в Академии госуправления при Президенте РК рассказал Ерлан Әбіл
Новый проект Этического кодекса госслужащих разработали в Казахстане
265 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности - АДГС РК
Популярное
1 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
4 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
5 Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
6 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Читайте также
Главные задачи Агентства по делам госслужбы назвал Тимур Сулейменов
Превышение расходов над доходами: как могут наказывать чиновников в РК
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив