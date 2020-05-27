Утверждена новая олимпийская квалификационная система по спортивной стрельбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) опубликовала новую квалификационную систему на Олимпийские игры в Токио, которая была утверждена Исполнительным комитетом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новая система была создана в связи с переносом Олимпийских Игр на 2021 г. ISSF предложила использовать чемпионат Европы с дистанции 10 метров 2021 года, который должен был состояться в Лохе (Финляндия), и чемпионат Европы 2021 г. в Осиеке (Хорватия) для выделения квотных мест, которые должны были быть заработаны на мероприятиях, отмененных в связи с пандемией.

Соревнования в Лохе пройдут с 26 февраля по 8 марта, а в Осиеке - с 23 мая по 6 июня. Шесть квотных мест будут предложены в Лохе, 10 в Осиеке. Эти места должны были быть распределены на Чемпионате Европы по стендовой стрельбе в 2020 году в Шатору во Франции и на Квалификационном Чемпионате Европы по стендовой стрельбе в 2020 году в Пльзне в Чехии.

В случае, если европейский чемпионат не сможет состояться, вместо него будут распределены места в Токио в 2020 году по европейскому рейтингу.

Все остальные соревнования с приписанными к ним квотными местами уже состоялись. Дополнительные 12 квотных мест - по одному на каждое индивидуальное соревнование по стрельбе на «Токио 2020» - будут завершены к 6 июня 2021 года, что является новым крайним сроком для квалификации. Они будут распределены согласно мирового рейтинга по состоянию на 31 марта 2020 года, плюс очки, заработанные на одном мероприятии Кубка мира ISSF, которое должно быть проведено либо в марте, либо в апреле следующего года. Включая командные соревнования, на Игры выделяется не более 360 мест.

ISSF входит в число международных федераций, которые заявили МОК, что не нуждаются в финансовой помощи, например, в авансировании своей доли доходов от Олимпийских Игр 2020 года в Токио.

Отметим, что в составе #teamKZ лицензии на Олимпийские игры в Токио завоевали Сарсенкуль Рысбекова и Юрий Юрков. Обе лицензии были завоеваны на Чемпионате Азии по пулевой и стендовой стрельбе.