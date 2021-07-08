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    17:26, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Утверждена новая категория стажировок в рамках программы «Болашак»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Как отметил Госсекретарь, программа «Болашак» – это прорывной проект Независимого Казахстана, направленный на развитие человеческого капитала и повышение конкурентоспособности нации. Благодаря обучению и стажировкам за рубежом свыше 11 тысяч казахстанцев получили возможность повысить свой профессиональный уровень и навыки. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, мы продолжаем обучение сотрудников и специалистов в лучших университетах и научных центрах мира.


    Решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 113 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

    Комиссия утвердила новую категорию стажировок в рамках программы «Болашак». Теперь по этой программе могут стажироваться работники в сфере культуры и спорта.

    В настоящее время обучение в рамках программы «Болашак» проходят 612 стипендиатов, из них 551 находятся в 19 странах, 61 обучаются дистанционно, находясь на территории Казахстана. Кроме того, 421 стипендиат ожидает размещения и направления на академическое обучение, стажировку.

    По итогам заседания Госсекретарь дал ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак», в том числе по совершенствованию правил отбора претендентов, содействию отечественным ученым в организации научных стажировок в ведущих научно-исследовательских институтах и научных организациях.



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