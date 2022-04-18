Утверждена инструкция по защите образовательных учреждений РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях обеспечения объектов уязвимых в террористическом отношении квалифицированной охраной Министерством внутренних дел в марте 2021 года усилены требования к охранным организациям. У них обязательно в наличие должны быть средства радиосвязи, служебное оружие, а также мобильные группы оперативного реагирования. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одним немаловажным вопросом является обеспечение безопасности детей в организациях образования. По поручению Правительства, заинтересованными министерствами и ведомствами в этой сфере уже реализуются организационные и правовые меры. Министерством образования совместно с акиматами проводится работа по технической укрепленности школ: установка «тревожных кнопок», видеонаблюдения, сигнализации. Вводится контрольно-пропускная система. Она включает турникеты и системы электронного допуска. Для охраны школ привлекаются лицензированные частные охранные организации», - отметил на брифинге Жасулан Жуманалин.

Как продолжил спикер, на сегодня большинство организаций образования отнесены к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении. В этой связи, Министерством образования и науки РК в марте этого года утверждена специальная инструкция по организации антитеррористической защиты образовательных учреждений.

«Указанной инструкцией установлены требования к оснащению объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки инженерно-техническим оборудованием. Ранее Министерством внутренних дел РК совместно с Министерством образования и науки для учебных заведений были утверждены требования к системам видеонаблюдения. Обозначены места их установки, сроки хранения видеоданных, предусмотрена интеграция с системами видеонаблюдения центров оперативного управления территориальных органов полиции. Акиматами уже проведена работа по полному оснащению школ такими системами», - пояснил замглавы управления Комитета административной полиции.

По его словам, сейчас продолжается работа по увеличению количества камер видеонаблюдения.

«Также в целях обеспечения объектов уязвимых в террористическом отношении квалифицированной охраной Министерством внутренних дел в марте 2021 года усилены требования к охранным организациям. Теперь обязательно наличие у них средств радиосвязи, служебного оружия, а также мобильных групп оперативного реагирования. В результате совместной работы Министерства образования и науки РК, Министерства внутренних дел РК и других госорганов разработана Дорожная карта по обеспечению безопасности обучающихся в организациях образования всех уровней на 2021-22 годы. Проводимая работа существенно повлияет на обеспечение безопасности в учебных заведениях и сведет к минимуму количество противоправных действий среди учащихся», - заверил Жасулан Жуманалин.

Напомним, сегодня еженедельный брифинг Министерства внутренних дел РК посвящен вопросам безопасности детей. По информации ведомства, количество преступлений в отношении несовершеннолетних снизилось на 17%.

Также ужесточена ответственность за преступления сексуального характера в отношении детей. Такие виды преступлений, как изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены в категорию тяжких преступлений.