Утверждена Дорожная карта по реализации приоритетов казахстанского председательства в СВМДА
В ходе визита Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай рассказал об основных приоритетах в деятельности Секретариата в период казахстанского председательства и проинформировал о ходе подготовки к запланированным в 2021 году мероприятиям, направленным на реализацию Каталога мер доверия СВМДА.
Стороны обменялись мнениями по вопросам проведения Саммита, приуроченного к 30-летию Совещания в 2022 году.
М. Нуртлеуов дал высокую оценку деятельности Секретариата, отметив его важную роль в последовательном развитии СВМДА и укреплении авторитета Совещания в качестве эффективной площадки для многостороннего сотрудничества в Азии.
По итогам визита Ш.Нурышев и К.Сарыбай утвердили Дорожную карту Секретариата СВМДА по реализации приоритетов Концепции Председательства Республики Казахстан в СВМДА на 2020-2022 годы. Документ направлен на обеспечение практической имплементации целей и задач казахстанского председательства на предстоящий период.