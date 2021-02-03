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    14:10, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Утверждена Дорожная карта по реализации приоритетов казахстанского председательства в СВМДА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента РК Мурат Нуртлеуов и первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев посетили Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе визита Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай рассказал об основных приоритетах в деятельности Секретариата в период казахстанского председательства и проинформировал о ходе подготовки к запланированным в 2021 году мероприятиям, направленным на реализацию Каталога мер доверия СВМДА.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам проведения Саммита, приуроченного к 30-летию Совещания в 2022 году.


    М. Нуртлеуов дал высокую оценку деятельности Секретариата, отметив его важную роль в последовательном развитии СВМДА и укреплении авторитета Совещания в качестве эффективной площадки для многостороннего сотрудничества в Азии.

    По итогам визита Ш.Нурышев и К.Сарыбай утвердили Дорожную карту Секретариата СВМДА по реализации приоритетов Концепции Председательства Республики Казахстан в СВМДА на 2020-2022 годы. Документ направлен на обеспечение практической имплементации целей и задач казахстанского председательства на предстоящий период.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
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