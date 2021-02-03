Утверждена Дорожная карта по реализации приоритетов казахстанского председательства в СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента РК Мурат Нуртлеуов и первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев посетили Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе визита Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай рассказал об основных приоритетах в деятельности Секретариата в период казахстанского председательства и проинформировал о ходе подготовки к запланированным в 2021 году мероприятиям, направленным на реализацию Каталога мер доверия СВМДА.

Стороны обменялись мнениями по вопросам проведения Саммита, приуроченного к 30-летию Совещания в 2022 году.

М. Нуртлеуов дал высокую оценку деятельности Секретариата, отметив его важную роль в последовательном развитии СВМДА и укреплении авторитета Совещания в качестве эффективной площадки для многостороннего сотрудничества в Азии.

По итогам визита Ш.Нурышев и К.Сарыбай утвердили Дорожную карту Секретариата СВМДА по реализации приоритетов Концепции Председательства Республики Казахстан в СВМДА на 2020-2022 годы. Документ направлен на обеспечение практической имплементации целей и задач казахстанского председательства на предстоящий период.