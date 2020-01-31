Утверждена Дорожная карта по развитию предпринимательства и стимулированию занятости в Жанаозене

МАНГИСТАУСКАЯ ОБАЛСТЬ. КАЗИНФОРМ - Рабочей группой по решению вопросов занятости населения г. Жанаозен, созданной в декабре 2019 года под председательством заместителя Премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева разработана и утверждена Дорожная карта по развитию предпринимательства и стимулированию занятости в г. Жанаозен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В состав комиссии вошли представители министерств труда и социальной защиты населения, национальной экономики, сельского хозяйства, образования и науки, акимата Мангистауской области, НПП «Атамекен», АО «ФНБ «Самрұқ-Қазына», НК «ҚазМұнайГаз».

Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с НПП «Атамекен» внедрена информационная база CRM, посредством которой сформированы индивидуальные карты безработных жителей Жанаозена, что позволило определить социальный портрет 2 042 человек, нуждающихся в мерах содействия занятости. Им планируется оказать адресные меры поддержки в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

107 человек уже трудоустроены на постоянные рабочие места со средней зарплатой от 100 до 120 тыс. тенге. В 2020 году планируется трудоустройство на постоянные рабочие места 561 человека, на субсидируемые государством рабочие места – 1 374 человек.

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития г. Жанаозен Мангистауской области на 2019-2025 годы предусмотрен проект по локализации производства и стимулированию создания рабочих мест за счет вовлечения товаропроизводителей в закупки АО «Озенмунайгаз».

Также предполагается локализация товаров и услуг, уже определены 32 потенциально локализуемых бизнес-проекта. По предварительным данным, размер заработной планы в рамках локализуемых проектов составит от 100 до 320 тыс. тенге, в зависимости от уровня квалификации специалиста, ожидается создание до 800 рабочих мест с инвестициями до 22,4 млрд тенге.

Для обеспечения кадрами предпринимателей, локализующих производства, будет использован инструмент «Краткосрочное профессиональное обучение» в рамках первого направления госпрограммы «Еңбек».

Кроме того, для развития предпринимательства определены 30 земельных участков для реализации проекта «100 торговых точек». Данные земельные участки будут предоставлены в аренду сроком от 5 лет СПК «Каспий».

В целях максимальной информационно-разъяснительной работы о мерах государственной поддержки среди горожан с предпринимательской инициативой в Жанаозене открыт Центр обслуживания предпринимателей.



