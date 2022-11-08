Утвержден регламент проведения предвыборных дебатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК утвердила регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий, которые состоятся 11 ноября в прямом эфире телеканала «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке дня стоял вопрос об организации и проведении предвыборных телевизионных дебатов.

«В настоящее время телеканалом «Хабар» разработан регламент проведения предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий на выборах Президента РК, назначенных на 20 ноября 2022 года. Проект регламента представлен на согласование в Центральную избирательную комиссию. Проектом предусмотрен порядок проведения предвыборных дебатов и дискуссий: общие требования к участникам, очередность выступления участников, язык проведения, продолжительность эфирного времени», - сказала член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.

Регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий выглядит следующим образом. Первый раунд – презентация предвыборной программы, которая предусматривает выступление каждого участника с целью представления своей предвыборной программы. Второй раунд – дискуссионная сессия. В этом раунде участники задают своим оппонентам по два вопроса, а также отвечают на два вопроса. На формулировку вопроса дают 30 секунд, а на ответ – каждому участнику предоставляются по две минуты.

Третий раунд – вопросы от избирателей. Каждому кандидату будет задан один вопрос. Время, предусмотренное на ответ - до двух минут.

Четвертый раунд – обращение к избирателям. Участники напрямую обратятся к избирателям. На каждое выступление отводится по две минуты.

В дебатах примут участие Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Ерлан Кошанов (станет представителем Касым-Жомарта Токаева), Салтанат Турсынбекова.

Дебаты пройдут 11 ноября на телеканале «Хабар» в прямом эфире в 20:00.

Фото:ortcom.kz