Утвержден предельный размер возмещения затрат на санаторное лечение детей-инвалидов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По столице предельная сумма возмещения затрат на сопровождение инвалидов I группы и детей-инвалидов, получивших санаторно-курортное лечение, установлена в размере 35 месячных расчетных показателей. Об этом на заседании общественного совета Нур-Султана заявила представитель управления занятости и социальной защиты Айгерим Кудайбергенова. Члены Совета одобрили данное решение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью повышения мер социальной поддержки инвалидам I группы, затрудняющимся в передвижении, и лицам, сопровождающим детей-инвалидов, получивших санаторно-курортное лечение, рекомендуем возместить расходы в размере фактических расходов заявителя, но не более 35 МРП (102 095 тенге). Дополнительно необходимая сумма составила 317,8 млн тенге на 3113 человек. Таким образом, в текущем году общие прогнозные расходы местного бюджета составили 445,3 млн тенге. Данный проект не противоречит действующему законодательству РК и полностью отвечает требованиям, установленным в правовых актах», - добавила Айгерим Кудайбергенова.