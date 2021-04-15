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    12:28, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Утвержден предельный размер возмещения затрат на санаторное лечение детей-инвалидов в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По столице предельная сумма возмещения затрат на сопровождение инвалидов I группы и детей-инвалидов, получивших санаторно-курортное лечение, установлена в размере 35 месячных расчетных показателей. Об этом на заседании общественного совета Нур-Султана заявила представитель управления занятости и социальной защиты Айгерим Кудайбергенова. Члены Совета одобрили данное решение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью повышения мер социальной поддержки инвалидам I группы, затрудняющимся в передвижении, и лицам, сопровождающим детей-инвалидов, получивших санаторно-курортное лечение, рекомендуем возместить расходы в размере фактических расходов заявителя, но не более 35 МРП (102 095 тенге). Дополнительно необходимая сумма составила 317,8 млн тенге на 3113 человек. Таким образом, в текущем году общие прогнозные расходы местного бюджета составили 445,3 млн тенге. Данный проект не противоречит действующему законодательству РК и полностью отвечает требованиям, установленным в правовых актах», - добавила Айгерим Кудайбергенова.

    Ранее она сообщала о том, что на оказание единовременной помощи ветеранам столицы выделено 127,5 млн тенге.
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