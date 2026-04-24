    15:04, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Утвержден порядок согласования вывесок в Казахстане

    Министр науки и высшего образования РК приказом от 20 апреля 2026 года утвердил Правила оказания государственной услуги «Согласование размещения вывески в городе республиканского значения, столице, городе областного и районного значения, селе, поселке», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Демонтаж вывески, вывески, реклама
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Согласно документу, государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам местными исполнительными органами на бесплатной основе.

    Прием заявлений и выдача результатов осуществляются через канцелярию услугодателя либо посредством веб-портала «электронного правительства».

    Для получения услуги необходимо подать заявление и приложить эскиз вывески.

    Отмечается, что прием документов осуществляется в день их поступления, а срок рассмотрения и выдачи результата составляет четыре рабочих дня со дня принятия заявления.

    При наличии полного пакета документов проводится проверка их достоверности в соответствии с требованиями Закона «О языках в Республике Казахстан», после чего согласовывается эскиз вывески.

    Также предусмотрена возможность получения услуги в электронном формате при наличии электронной цифровой подписи.

    Приказ вводится в действие с 1 октября 2026 года.

    Ранее стало известно, что в Казахстане вернули миллионы тенге бизнесу после ошибок с наружной рекламой в Шымкенте.

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
