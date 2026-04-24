Утвержден порядок согласования вывесок в Казахстане

Согласно документу, государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам местными исполнительными органами на бесплатной основе.

Прием заявлений и выдача результатов осуществляются через канцелярию услугодателя либо посредством веб-портала «электронного правительства».

Для получения услуги необходимо подать заявление и приложить эскиз вывески.

Отмечается, что прием документов осуществляется в день их поступления, а срок рассмотрения и выдачи результата составляет четыре рабочих дня со дня принятия заявления.

При наличии полного пакета документов проводится проверка их достоверности в соответствии с требованиями Закона «О языках в Республике Казахстан», после чего согласовывается эскиз вывески.

Также предусмотрена возможность получения услуги в электронном формате при наличии электронной цифровой подписи.

Приказ вводится в действие с 1 октября 2026 года.

