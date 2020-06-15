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Утвержден порядок предоставления дополнительных мер поддержки субъектам МСП

15 Июня 2020 16:54
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Утвержден порядок предоставления дополнительных мер поддержки субъектам МСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовое состояние которых ухудшилось в период чрезвычайного положения и карантина, а также реализации планов по восстановлению экономики, Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка утвержден порядок предоставления дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу

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Порядок предоставления мер поддержки субъектам МСП распространяется на банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, в том числе юридические лица, ранее являвшиеся указанными организациями (далее – кредитные организации).

Кредитная организация в индивидуальном порядке будет оценивать финансовое состояние, влияние чрезвычайного положения и карантина на предпринимательскую деятельность и перспективы восстановления финансового состояния субъекта МСП.

При наличии объективных причин ухудшения финансового состояния субъектов МСП кредитными организациями будут предложены меры поддержки в виде рефинансирования банковского займа и микрокредита по льготным условиям в рамках государственных программ поддержки субъектов предпринимательства и (или) предоставления отсрочки платежей по указанным договорам субъектов МСП на период, достаточный для восстановления финансового состояния и платежеспособности субъекта МСП.

Поддержка будет осуществляться кредитной организацией на основании заявления субъекта МСП и документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния субъекта МСП, поданных в кредитную организацию с 16 июня по 15 сентября 2020 года.


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#Экономика  
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