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Утвержден порядок отбора оператора Евразийской сети промышленной кооперации

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
15 Июля 2020, 05:55
Утвержден порядок отбора оператора Евразийской сети промышленной кооперации

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На заседании Совета ЕЭК утвержден порядок отбора единственного оператора при реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

В рамках реализации проекта предусмотрено определение участниками Союза национальных операторов в странах. Затем национальными операторами государств – членов ЕАЭС в виде отдельной организации учреждается единственный оператор.

Напомним, проект Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий реализуется цифровым офисом ЕЭК в рамках выполнения решения Евразийского Межправительственного Совета от 30.04.2019 г.

Проект предполагает создание автоматизированной системы по предоставлению хозяйствующим субъектам стран ЕЭК механизма оперативного подбора наиболее эффективных партнеров по кооперации и субконтрактации, вовлечения малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных производителей, также создания условий для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и органов государственной власти государств-членов в сквозных процессах и цифровых сервисах.

В результате реализации проекта будет обеспечен доступ к территориально распределенному набору сервисов государств-членов, в том числе за счет включения сервисов промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий национальных компонентов евразийской сети, и большому объему консолидированной информации, необходимой для ведения хозяйственной деятельности и обеспечивающей поддержку промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.


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