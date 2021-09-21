РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:05, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Утвержден полномочный представитель Парламента Казахстана в МПА СНГ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро Мажилиса и Сената на своих заседаниях утвердили кандидатуру Игоря Мусалимова на должность полномочного представителя Парламента Казахстана в Межпарламентской Ассамблее СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Игорь Мусалимов имеет большой опыт дипломатической работы, работал в диппредставительствах Казахстана в Беларуси, Литве, Чехии, Грузии, Молдове. С июня 2019 г. – Уполномоченный по этике МИД РК.

    Каждый парламент, входящий в состав Межпарламентской Ассамблеи СНГ, направляет в Секретариат Совета МПА СНГ своего полномочного представителя, который работает на постоянной основе.

    Теги:
    Сенат Парламент СНГ Мажилис
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!