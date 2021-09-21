Утвержден полномочный представитель Парламента Казахстана в МПА СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро Мажилиса и Сената на своих заседаниях утвердили кандидатуру Игоря Мусалимова на должность полномочного представителя Парламента Казахстана в Межпарламентской Ассамблее СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Игорь Мусалимов имеет большой опыт дипломатической работы, работал в диппредставительствах Казахстана в Беларуси, Литве, Чехии, Грузии, Молдове. С июня 2019 г. – Уполномоченный по этике МИД РК.

Каждый парламент, входящий в состав Межпарламентской Ассамблеи СНГ, направляет в Секретариат Совета МПА СНГ своего полномочного представителя, который работает на постоянной основе.