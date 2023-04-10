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Утвержден план основных мероприятий Сената на первую сессию Парламента РК VIII созыва

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Апреля 2023, 15:33
Утвержден план основных мероприятий Сената на первую сессию Парламента РК VIII созыва Фото: senate.parlam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором был утвержден План основных мероприятий Палаты на I сессию Парламента VIIІ созыва и повестка очередного заседания, запланированного на 11 апреля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что План работы сформирован с учетом задач, поставленных Главой государства в ходе открытия сессии. Он также подчеркнул, что для их качественной и комплексной реализации законотворческий процесс должен проходить максимально открыто и инклюзивно. В этой связи Председатель Сената поручил председателям Комитетов активизировать работу в этом направлении по соответствующим областям.

«В Плане Сената учтены поручения, озвученные Главой государства на открытии I сессии Парламента VIIІ созыва, и задачи, обозначенные в Послании. Также были учтены и предложения Комитетов Сената. За каждым проведенным сенаторами мероприятием должен быть конкретный результат. При организации заседаний и встреч важно максимально вовлекать в процесс обсуждения ученых, общественных помощников, экспертов и представителей бизнеса, не ограничиваясь лишь заинтересованными госорганами. Считаю важным привлекать к этой работе и местные исполнительные органы. Перед нами поставлены масштабные задачи и предстоит большая работа», – сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, члены Бюро утвердили и повестку предстоящего заседания Палаты. Депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан». Соглашением предусматривается обеспечение необходимых условий пребывания на территории Республики Казахстан этой международной организации для выполнения поставленных задач.


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