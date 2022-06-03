3 Июня 2022 19:03

Утвержден план мероприятий по устройству трех новых областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утвержден План мероприятий по реализации Указа Президента РК «О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК», предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Ұлытау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

План мероприятий включает в себя меры по установлению границ новых областей, созданию территориальных органов центральных государственных органов, утверждению лимитов штатной численности центральных и местных исполнительных органов, принятию разделительного баланса по бюджету между вновь созданными областями, вынесению расходов на уточнение и формирование республиканского бюджета в рамках образования областей и другие.

«Принятие Плана позволит обеспечить реализацию необходимых мероприятий для функционирования государственных органов во вновь созданных и реорганизованных областях. Реализация проекта не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета», - говорится в сообщении Правительства.

Первым заместителем Премьер-Министра Романом Скляром проведен ряд выездных совещаний в новые областные центры, в ходе которых были оценены готовность и потребности регионов в приобретении, аренде и проведении ремонта необходимых административных зданий.

В целом, проведенный анализ показал, что в новых областных центрах имеется готовность по административным зданиям, необходимым для размещения и функционирования государственных органов и работников.

16 марта текущего года Глава государства на совместном заседании палат Парламента заявил о создании в Казахстане трех новых областей. В рамках реализации поручения Главы государства была создана Правительственная комиссия, которая провела масштабную работу, включая организацию публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов, встречи жителей с местными представительными органами, а также заседание республиканской ономастической комиссии.