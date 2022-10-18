Утвержден первый реестр субъектов специального права и государственной монополии в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентством по защите и развитию конкуренции РК сформирован и утвержден первый государственный реестр субъектов специального права и государственной монополии. Данный реестр состоит из двух разделов, включающих 17 субъектов специального права и 17 субъектов государственной монополии, передает МИА «Казинформ».

В Реестр субъектов специального права включены операторы, чья деятельность оказывает влияние на общие условия обращения товара на соответствующем либо смежном товарных рынках.

В соответствии с Предпринимательским кодексом государственные и частные операторы, уполномоченные на реализации экономических функций, включенные в реестр субъектов специального права, подлежат антимонопольному регулированию на следующих принципах:

1. Ценовое регулирование.

В дальнейшем антимонопольный орган будет проводить экспертизу цен на товары, работы, услуги, отнесенные к специальному праву и реализуемые указанными операторами на их обоснованность, что, в свою очередь, позволит обеспечить прозрачность процесса ценообразования.

2. Запрет на занятие иной деятельностью.

Операторам, включенным в реестр, запрещается заниматься другими видами деятельности, производство товаров, реализация работ, оказание услуг, кроме операторских функций, предусмотренных законом.

3. Запрет на участие в других юридических лицах.

Указанным операторам запрещается создавать дочерние организации или иным образом участвовать в деятельности других юридических лиц.

4. Возмещение упущенной выгоды бизнесу.

Ущерб, причиненный субъектам рынка в результате введения специального права, возмещается за счет бюджетных средств.

5. Период отсрочки на полгода для подготовки участников рынка.

Субъекты рынка, ранее занимавшиеся производством, продажей или пользовавшиеся этим товаром в течение шестимесячного срока после введения в действие специального права, вправе осуществлять реализацию этого товаров.

В соответствии с пунктом третьим статьи 193 Предпринимательского кодекса субъектом специального права может быть госпредприятие, акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, определенное в порядке, установленном Правительством. В реализацию указанной нормы постановлением Правительства от 30 июня 2022 года № 453 утверждены Правила определения госпредприятия, акционерного общества, товарищества с ограниченной ответственностью субъектом специального права.

При этом, Агентство на ежегодной основе будет проводить анализ деятельности отдельных субъектов специального права для подготовки предложений по передаче в конкурентную среду деятельности, отнесенной к сфере специального права. В этой связи, реестр субъектов специального права в дальнейшем будет корректироваться.

Список субъектов специального права: АО «Жасыл даму», ТОО «Институт космической техники и технологий», АО «Казпочта», АО «Национальные информационные технологии», АО «Казахтелеком», ТОО «СК-Фармация», АО «Казавиаспас», ТОО «КазМунайГаз-Аэро», АО «Казтелерадио», РГП на ПХВ «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)», АО «Республиканский центр «Казимпэкс», АО «Республиканский центр космической связи», АО «Центр электронных финансов», АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Информационно-учетный центр», АО «Сәтті Жұлдыз», АО «Turar Healthcare».

Ранее на расширенном заседании правительства в январе 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности продолжения деятельности государственных и частных операторов, соответствующее поручение было озвучено и в Послании Главы государства 1 сентября текущего года. 3 января 2022 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития конкуренции», которым предусмотрено создание института «специального права», дополняющего и совершенствующего механизм госмонополии. Соответствующие изменения внесены и в Предпринимательский кодекс (вступили в силу с 1 июля 2022 года).

В случае возникновения вопросов и предложений, необходимо обратиться в Агентство по защите и развитию конкуренции РК по телефонам: 717-2-74-33-05, 74-32-77, 74-91-65.