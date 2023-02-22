Утвержден перечень профессий, по которым иностранцы смогут получить вид на жительство в Казахстане
В целях реализации Послания Президента 26 декабря 2022 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», который наделяет Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) новой функцией по утверждению перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и порядок его формирования.
Утвержден приказ «Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования», который вводится в действие c 28 февраля 2023 года.
Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах: здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки и т.д.
Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности.
Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.
Перечень востребованных профессий
Врач-нейрохирург
Врач-гематолог
Врач-онколог
Врач-неонатолог
Врач-эндокринолог
Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ
Инженер-исследователь по технологии органических веществ
Инженер-технолог фармации
Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых
Инженер авиационный
Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы
Инженер по внедрению новой техники и технологии
Инженер по лазерному оборудованию
Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна
Инженер-медицинский радиохимик
Инженер-медицинский физик
Классификатор текстильного сырья
Бактериолог
Архитектор ИТ-инфраструктуры
Архитектор программного обеспечения
Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело)