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    17:00, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Утвержден перечень профессий, по которым иностранцы смогут получить вид на жительство в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2022 года утвержден перечень профессий, по которым иностранные граждане, обладающие ценными для Казахстана профессиями в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT, могут получить вид на жительство в республике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В целях реализации Послания Президента 26 декабря 2022 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», который наделяет Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) новой функцией по утверждению перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и порядок его формирования.

    Утвержден приказ «Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования», который вводится в действие c 28 февраля 2023 года.

    Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах: здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки и т.д.

    Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности.

    Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.

    Перечень востребованных профессий


    Врач-нейрохирург

    Врач-гематолог

    Врач-онколог

    Врач-неонатолог

    Врач-эндокринолог

    Инженер-исследователь по технологии неорганических веществ

    Инженер-исследователь по технологии органических веществ

    Инженер-технолог фармации

    Инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых

    Инженер авиационный

    Инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы

    Инженер по внедрению новой техники и технологии

    Инженер по лазерному оборудованию

    Инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна

    Инженер-медицинский радиохимик

    Инженер-медицинский физик

    Классификатор текстильного сырья

    Бактериолог

    Архитектор ИТ-инфраструктуры

    Архитектор программного обеспечения

    Мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело)


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