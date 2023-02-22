Утвержден перечень профессий, по которым иностранцы смогут получить вид на жительство в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2022 года утвержден перечень профессий, по которым иностранные граждане, обладающие ценными для Казахстана профессиями в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT, могут получить вид на жительство в республике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В целях реализации Послания Президента 26 декабря 2022 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», который наделяет Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) новой функцией по утверждению перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и порядок его формирования.

Утвержден приказ «Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования», который вводится в действие c 28 февраля 2023 года.

Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах: здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, науки и т.д.

Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности.

Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.

Перечень востребованных профессий



