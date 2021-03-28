Утвержден новый состав совета директоров Государственного центра поддержки национального кино
Согласно предоставленным данным, в новый состав Совета директоров НАО «ГЦПНК» вошли видный общественный и государственный деятель Гани Касымов, председатель Совета директоров Halyk Finance Арман Дунаев, известный кинопродюсер Борис Чердабаев и глава ГЦПНК Есетжан Косубаев.
«Участники совещания обсудили главные вопросы, которые предстоит решить новому составу Совета директоров. Председатель правления ГЦПНК Е.Косубаев представил коллегам информацию о текущей деятельности киноцентра. Особое внимание было также уделено работе над сбалансированием финансово-экономического блока ГЦПНК, нормативно-правовой базы, в частности внесения поправок в действующий Закон РК «О кинематографии», - уточнили в пресс-службе.
По итогам совещания было дано поручение в течение предстоящей рабочей недели определить повестку дня следующего заседания Совета директоров.
Уточним, что в состав Совета директоров НАО «ГЦПНК» теперь входят восемь человек, в числе которых:
Председатель СД Нуркиса Дауешов - вице-министр культуры и спорта РК.
Члены СД:
Есетжан Косубаев - председатель правления ГЦПНК.
Амангельды Тойбаев - руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства.
Независимые директора:
Арман Дунаев - председатель Совета директоров АО «Halyk Finance».
Гани Касымов – общественный деятель, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.
Бектас Мухамеджанов - член Совета по совершенствованию бюджетного законодательства РК при Сенате Парламента РК.
Бекболат Тлеухан - депутат Мажилиса Парламента РК.
Борис Чердабаев – кинопродюсер, член Совета директоров, независимый директор Freedom Holding Corp., PLC, США, листинг NASDAQ.