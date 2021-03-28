Утвержден новый состав совета директоров Государственного центра поддержки национального кино

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Государственном центре поддержки национального кино прошло совещание под руководством вице-министра культуры и спорта РК Нуркисы Дауешова, на котором были представлены новые члены Совета директоров НАО «ГЦПНК». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно предоставленным данным, в новый состав Совета директоров НАО «ГЦПНК» вошли видный общественный и государственный деятель Гани Касымов, председатель Совета директоров Halyk Finance Арман Дунаев, известный кинопродюсер Борис Чердабаев и глава ГЦПНК Есетжан Косубаев.

«Участники совещания обсудили главные вопросы, которые предстоит решить новому составу Совета директоров. Председатель правления ГЦПНК Е.Косубаев представил коллегам информацию о текущей деятельности киноцентра. Особое внимание было также уделено работе над сбалансированием финансово-экономического блока ГЦПНК, нормативно-правовой базы, в частности внесения поправок в действующий Закон РК «О кинематографии», - уточнили в пресс-службе.

По итогам совещания было дано поручение в течение предстоящей рабочей недели определить повестку дня следующего заседания Совета директоров.

Уточним, что в состав Совета директоров НАО «ГЦПНК» теперь входят восемь человек, в числе которых:

Председатель СД Нуркиса Дауешов - вице-министр культуры и спорта РК.

Члены СД:

Есетжан Косубаев - председатель правления ГЦПНК.

Амангельды Тойбаев - руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства.

Независимые директора:

Арман Дунаев - председатель Совета директоров АО «Halyk Finance».

Гани Касымов – общественный деятель, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Бектас Мухамеджанов - член Совета по совершенствованию бюджетного законодательства РК при Сенате Парламента РК.

Бекболат Тлеухан - депутат Мажилиса Парламента РК.

Борис Чердабаев – кинопродюсер, член Совета директоров, независимый директор Freedom Holding Corp., PLC, США, листинг NASDAQ.