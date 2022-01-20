Утвержден механизм возмещения ущерба пострадавшим предпринимателям – НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная палата предпринимателей «Атамекен» информирует о том, что в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева, Правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах под председательством Первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра утвержден Механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НПП «Атамекен».

Заявление о возмещении ущерба подается через платформу «InfoKazakhstan.kz» посредством ЭЦП с приложением необходимых документов. До конца дня на сайте InfoKazakhstan.kz будет доступна подробная инструкция по заполнению электронного заявления и получению необходимых документов.

Согласно Механизму, в регионах, где пострадали предприниматели, будут созданы Региональные комиссии, в состав которых войдут представители акимата, маслихата, региональной палаты предпринимателей и общественных объединений.

Заявления о возмещении ущерба будут рассматриваться Региональными комиссиями в течение пяти календарных дней и в случае одобрения выносится решение о выделении средств в размере, определяемом Региональной комиссией на основании представленных сведений и документов.

Предполагается, что денежные средства будут перечислены заявителю в течение одного месяца со дня принятия соответствующего решения на текущий или сберегательный счет, указанный в заявлении собственника имущества, в соответствии с бюджетными процедурами Республики Казахстан.

Расчеты суммы к возмещению будут производиться по тем видам имущественного ущерба:

1. По поврежденному недвижимому имуществу: рассчитываются расходы на восстановление (ремонт) поврежденного недвижимого имущества, подтверждаемые сметой или калькуляцией затрат на его восстановление, разработанные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. По поврежденному или уничтоженному движимому имуществу и (или) товарно-материальным ценностям: сумма к возмещению рассчитывается исходя из отчета (акта) об оценке, подготовленного оценочными и аудиторскими компаниями, определяемых Акиматом и/или Фондом.

3. По утраченным (похищенным) товарно-материальным ценностям и оборудованию: расчет суммы возмещения утраченного (похищенного) товарно-материальных ценностей и оборудования производится на основании среднемесячного оборота субъекта предпринимательства за 2021 год, умноженного на коэффициент, установленный Механизмом.

Стоит отметить, что оплата услуг, связанных с проведением оценки или аудита имущества, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановление поврежденного имущества, будет осуществляться за счет средств акимата и/или Фонда «Сила в единстве».

При этом, в случае если предприниматель не согласен с суммой возмещения, определяемой Региональной комиссией, то он вправе заявить на возмещение суммы ущерба по фактически нанесенному ущербу, устанавливаемому судебно-бухгалтерской, судебно-товароведческой или судебно-строительной экспертизой, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Данный Механизм будет действовать до 1 января 2023 года.

C 4 по 20 января 2022 года в call-центр НПП 1432 поступило 1 0437 звонков, в том числе по вопросам мародерства – 2 308, свидетельства о форс-мажоре – 536, прохождения блок-постов – два, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 33, возобновления бизнеса и оценки ущерба – 1 017, звонки физических лиц – 2 411. В региональные палаты поступило 1 045 звонков и 350 заявлений по свидетельствам о форс-мажоре.

В 9 регионах страны выявлено 1 861 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 2 266 объектах, из них в Алматы – 1 602 субъекта, расположенных в 1 969 объектах. Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1 663; общепит – 68; финсектор – 88; логистика – 36; СМИ – шесть.

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