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    14:21, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Утвержден Комплексный план развития города Балхаша

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    Фото: varandej.livejournal.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплексный план социально-экономического развития города Балхаша Карагандинской области на 2023 – 2027 годы утвердило Правительство РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В документе отмечено, что город Балхаш – промышленный город Карагандинской области. Промышленный потенциал города определяют крупные, средние и малые предприятия обрабатывающего и добывающего секторов экономики. Основная доля сосредоточена в производстве цветных и редкоземельных металлов.

    В Карагандинской области Балхаш является крупнейшим производителем меди с полным циклом производства: от добычи руды до производства готовой продукции, где занята треть жителей города.

    Объем промышленного производства за 2022 год составил 772,8 млрд тенге. Основная доля в объеме приходится на подразделения системообразующего предприятия – ТОО «Корпорация Казахмыс».

    «Город обладает потенциалом для развития металлургической, химической, легкой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся минеральную базу и кадровый потенциал, существует большая вероятность развития высокотехнологичных производств. В целом город имеет потенциал, чтобы стать логистическим центром Казахстана, связующим север и юг, запад и восток, с учетом развития инфраструктуры и строительства дорог», - говорится в Комплексном плане.

    Согласно заявленным планам, реализация новых проектов обеспечит создание более 4 тысяч новых рабочих мест (из них постоянные – 450), что позволит снизить уровень безработицы с 4,7 % до 4 %, в том числе среди молодежи - с 4,6 % до 4 %.

    «За пять лет планируется реализация комплексного индустриального развития города, особое внимание будет уделено интенсивному развитию металлургической промышленности, туризма, социальной инфраструктуры и решению экологических проблем», - сообщается в документе.


    Теги:
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