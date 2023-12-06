Правительство РК утвердило Комплексный план по развитию крупных нефтегазовых и нефтегазохимических проектов до 2027 года

Правительством РК утвержден Комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023 - 2027 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Принятый Комплексный план направлен на реализацию 20 значимых проектов в нефтегазовой отрасли, нефтегазопереработке, а также нефтегазохимии с ожидаемым объемом инвестиций $37,3 млрд.

В частности, документом предусмотрена реализация крупных нефтегазовых проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, направленных на увеличение уровня добычи нефти до 105,5 млн тонн и газа до 82,1 млрд м3 к 2027 году.

Стоит также отметить, что предусмотренное Комплексным планом строительство газоперерабатывающих заводов окажет существенное влияние на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

Кроме того, в целях обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами предусмотрена реализация трех проектов. Планируется, что к 2029 году будут увеличены производственные мощности на Шымкентском НПЗ с 6 до 12 млн тонн. В результате в стране будет производиться 18 млн тонн нефтепродуктов в год. В свою очередь для обеспечения поставок нефти на завод будут реализованы проекты расширения нефтепроводов Кенкияк-Атырау с 6 до 15 млн тонн в год и Кенкияк-Кумколь с 10 до 20 млн тонн в год.

Касательно нефтегазохимической отрасли необходимо отметить, что реализация таких проектов, как строительство первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн с инфраструктурным проектом газосепарационного комплекса мощностью переработки 9,1 млрд м3 позволит значительно увеличить объемы производства нефтегазохимической продукции, привлечь крупные инвестиции и задействовать весь потенциал сырья Тенгизского месторождения.

Вместе с тем в рамках реализации геологоразведочных проектов и освоения месторождений предусмотрены 7 проектов с общим объемом инвестиций порядка $10 млрд. Ключевыми проектами являются обустройство и подготовка к добыче на месторождениях Каламкас-море и Хазар, развитие газоконденсатного месторождения Урихтау, а также геологоразведочный проект Каратон-Подсолевой.