Утвержден грантовый проект по созданию Интеллектуальной транспортной системы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев рассказал о ходе реализации цифровых проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Баяна Конирбаева, в городе действует IT-совет, благодаря которому собраны сведения по формату оказываемых услуг населению и выявлены проблемы и потребности в сфере информационных технологий. Кроме этого, изучаются интерес людей и активность использования ими цифровой инфраструктуры.

«Утверждена Дорожная карта по развитию методологии ИТ-парков с Creative Valley (Франция). Открыта лаборатория Smart City по программе Инновационных решений для крупных урбанизированных систем на базе КБТУ в городе Алматы в 2020 году. В мае прошлого года защищен проект и получен грант с Международным финансовым центром по взаимодействию с компанией-агрегатором Habidatum по отслеживанию активности мобильных пользователей через GPS. Утвержден грантовый проект от Всемирного банка до 2022 года стоимостью 300 тысяч долларов по созданию Интеллектуальной транспортной системы города Алматы», - отметил на брифинге Баян Конирбаев.

Подробно спикер остановился на уже запущенных проектах. Среди них 766 постов «Сергек», благодаря которым уменьшилась смертность на дорогах на 52%, 1 тысяча камер видеонаблюдения в местах массового скопления, система прогнозирования ЧС, установка тепловизорных камер в ДЧС, ситуационный центр по направлению «Безопасность», система управления светофорами.

Также в сфере ЖКХ это система мониторинга инженерных сетей, приборизация счетчиками с удаленной передачей показаний, система для взаимодействия собственников квартир с обслуживающими организациями и система управления уличным освещением.

В сфере управления городом это проекты по публичному доступу к городскому бюджету, закупкам и городскому планированию, мониторингу исполнения бюджетных программ, ситуационному центру города и автоматизации государственных услуг.

Коснулась цифровизация и сферы образования Алматы. В городе внедрена автоматизированная система по управлению спортивными школами, появилась комплексная система безопасности в государственных образовательных учреждениях (220 школ), развивается проект по централизации бухгалтерии по всем школам города.

В сфере здравоохранения появилась возможность отслеживание статуса работы медицинской техники, запущена Карта шаговой доступности ПМСП, мониторинг работы автомашин скорой медицинской помощи и внедрены медицинские и лабораторные информационные системы.

В социальной сфере – это проект по автоматизации услуг Дома социальных услуг и применение цифровой социальной карты семьи.

Всего, по данным Баяна Конирбаева, в прошлом году реализовано 27 проектов.