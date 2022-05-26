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Утвержден график встреч министров с населением на 2022 год
26 Мая 2022 11:14

Утвержден график встреч министров с населением на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подписал постановление Правительства РК, которым утвержден график встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Как сообщалось ранее, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил членам Правительства проводить отчетные встречи с выездом в регионы, информировать казахстанцев о проводимых в стране реформах, усилить ответственность и подотчетность исполнительных органов перед жителями страны, широко вовлечь народ в процесс государственного управления.

Во время данных встреч министры будут лично принимать граждан по курируемым сферам. В первую очередь ожидается рассмотрение проблемных вопросов, не нашедших решения на местном уровне и требующих межведомственных подходов.

Основное нововведение – не менее 75% времени будет проходить в формате «вопрос-ответ».

Об итогах встреч и принятых решениях по проблемным вопросам населения министры будут отчитываться в Правительстве.

Подробнее с графиком встреч руководителей центральных госорганов можно будет ознакомиться по ссылке.

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