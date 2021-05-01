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    23:45, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Утвержден алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внедрении мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства» разработан алгоритм включения новых участников в этот проект, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

    Алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq»

    1. Заявки на участие в проекте «Ashyq» для всех новых участников подаются через сайт InfoKazakhstan.kz , за исключением кинотеатрой и объектов общественного питания.

    2. Заявки на участие в проекте «Ashyq» для кинотеатров и объектов общественного питания, подаются через отраслевую Ассоциацию.

    3. Весь процесс от подачи заявки до размещения списка на сайте акимата не должен превышать 9 календарных дней.

    4. Основаниями для отказа в участии в проекте «Ashyq» являются:

    1) несоответствие объекта коду ОКЭД;

    2) вид деятельности, которая не возобновлена;

    3) отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение, уведомление о начале деятельности).

    5. Добровольными участниками проекта могут быть субъекты (объекты):

    1) деятельность которых разрешена, предусматривающие установку мобильного приложения «Ashyq» для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации распространения COVID-19 (к примеру, ВУЗы, Банки, промышленные предприятия, частные медицинские центры и другие);

    2) в отношении которых имеются утвержденные уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

    6. В отношении добровольных участников проекта «Ashyq» не распространяются льготы, предусмотренные в постановлении (приложение 4).

    7. Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов.

    Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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