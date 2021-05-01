Утвержден алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq»
Алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq»
1. Заявки на участие в проекте «Ashyq» для всех новых участников подаются через сайт InfoKazakhstan.kz , за исключением кинотеатрой и объектов общественного питания.
2. Заявки на участие в проекте «Ashyq» для кинотеатров и объектов общественного питания, подаются через отраслевую Ассоциацию.
3. Весь процесс от подачи заявки до размещения списка на сайте акимата не должен превышать 9 календарных дней.
4. Основаниями для отказа в участии в проекте «Ashyq» являются:
1) несоответствие объекта коду ОКЭД;
2) вид деятельности, которая не возобновлена;
3) отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение, уведомление о начале деятельности).
5. Добровольными участниками проекта могут быть субъекты (объекты):
1) деятельность которых разрешена, предусматривающие установку мобильного приложения «Ashyq» для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации распространения COVID-19 (к примеру, ВУЗы, Банки, промышленные предприятия, частные медицинские центры и другие);
2) в отношении которых имеются утвержденные уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.
6. В отношении добровольных участников проекта «Ashyq» не распространяются льготы, предусмотренные в постановлении (приложение 4).
7. Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов.
Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.