Утвердят ли пожизненный статус многодетной матери в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-премьер Алтай Кульгинов ответил на предложение депутатов Мажилиса утвердить статус многодетной матери пожизненным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом действующая модель свидетельствуют об эффективности государственной политики в сфере социальной поддержки семьи с детьми. Продолжение выплаты пособия многодетной семье при достижении ребенком совершеннолетия или окончания учебы в организациях образования противоречит самой идеологии введения пособия многодетной семье и способствует развитию социального иждивенчества. Кроме того, данное предложение приведет к социальной несправедливости по отношению к семьям, в которых имеются от одного до трех несовершеннолетних детей и отсутствует статус многодетной семьи. В этой связи, считаем целесообразным сохранить действующий механизм поддержки семей с детьми. Также, при наличии низких доходов семьям назначается адресная социальная помощь. С текущего года детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно предоставляется ежемесячная дополнительная выплата в размере 1,5 месячных расчетных показателей», - ответил Алтай Кульгинов на депутатский запрос.

Замглавы правительства отметил, что меры в этом направлении соответствуют международным стандартам.

«В Казахстане создана целостная система социальной поддержки материнства и детства, включающая комплекс мер по защите прав работающих родителей и систему государственных пособий и льгот. Сформированная система в полной мере соответствует требованиям Международной организации труда и базовым стандартам стран организации экономического сотрудничества и развития», - отметил Алтай Кульгинов.

Также в ответе было указано, что в стране введены различные пособия и льготы, направленные на поддержку семей с детьми в различных жизненных ситуациях.

«В текущем году на выплату 5 видов государственных пособий из республиканского бюджета и 2 видов социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования выделено 1,2 трлн. тенге. По состоянию на 1 мая текущего года указанные выплаты получили более 1,5 млн. человек, что выше 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал вице-премьер, напоминая, что в 2024 году начнется проект по перечислению денег из Нацфонда на счета детей.

«Кроме того, с 2020 года в целях стимулирования многодетности и оказания им социальной поддержки выплачивается государственное пособие в дифференцированном размере исходя от количества детей в семье (размер пособия для семей с 4 детьми составляет 16,03 МРП – 55 304 тенге, для семей с 5 детьми 20,04 МРП – 69 138 тенге, с 6 детьми 24,05 МРП – 82 973 тенге, с 7 детьми 28,06 МРП – 96 807 тенге, с 8 и более детей – по 4 МРП на каждого ребенка).Следует отметить, что статус многодетной семьи присваивается временно и утрачивается в связи с достижением старшего ребенка 18 лет или 23 лет при условии обучения по очной форме»,- добавил вице-премьер.

По его словам, с момента введения действующего механизма выплаты пособия многодетным семьям послужило росту числа его получателей в 2,1 раза, с 252,1 тыс. семей в 2019 году до 540 тыс. семей в 2023 году.