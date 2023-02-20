Утвердить стандарты казахских пород собак намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале «Открытые НПА» размещен документ по утверждению стандартов казахских пород собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в стандартах указано, что допускается гладкошерстная разновидность тазы «жарғақ құлақ», «тықыр тазы» (отсутствие бурок и подвеса). При сохранении ими других параметров стандарта это не является пороком или недостатком.

«Кожа тонкая, эластичная, без складок, мускулатура хорошо развита, особенно на бедрах и пояснице, костяк крепкий, но не тяжелый. Сухая, удлиненная, с умеренно широкой черепной частью. При виде сверху клинообразная. Затылочный бугор развит умеренно, теменной гребень развит очень слабо. Переход от лба к морде плавный, слабо выраженный. Морда (щипец) сухая. Морда равна или чуть короче длины черепной части, слегка заостренная с небольшой горбинкой или прямая, без впадин и борозд, хорошо заполненная под глазами. Черепная часть сверху уплощенная. Линия морды параллельна линии черепа или чуть опущена. Губы тонкие, плотно прилегающие. Челюсти прямые, хорошо развитые с крупными здоровыми зубами», - уточняется в стандартах.

Фото: mydog.press