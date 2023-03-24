Утвердить определение предельной цены на оптовую реализацию нефтепродуктов намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены утвердить правила определения предельной цены на оптовую реализацию для стационарных автозаправочных станций нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, передает корреспондент МИА «Казиформ».

Соответствующий документ размещен на портале «Открытые НПА».

«Настоящие правила разработаны в соответствии с подпунктом 21-3) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» и устанавливают порядок определения предельной цены на оптовую реализацию для стационарных автозаправочных станций нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен», - отмечено в пояснительной записке к проекту приказа.

Так, согласно документу, предельная оптовая цена рассчитывается по следующей формуле:

P опт = Pрозн*Kпер – S, где: Pопт – предельная оптовая цена за 1 (одну) тонну нефтепродукта на нефтеперерабатывающем заводе,

Pрозн – предельная цена на розничную реализацию нефтепродукта через стационарные автозаправочные станции, на который установлено государственное регулирование цен (далее – предельная розничная цена) за 1 (один) литр нефтепродукта, установленная в соответствии с подпунктом 15) статьи 7 Закона.

Если в зависимости от региона реализации установлены различные предельные розничные цены, то Pрозн определяется как среднеарифметическое значение минимальной и максимальной предельной розничной цены;

Kпер – коэффициент перевода единиц измерения из литров в тонны, равный 1190 для дизельного топлива и 1325для бензинов.

S – средняя сумма расходов на 1 тонну нефтепродуктов, связанных с услугами по транспортировке нефтепродуктов от нефтеперерабатывающих заводов до стационарных автозаправочных станций и их хранению на базе нефтепродуктов, а также связанных с реализацией таких нефтепродуктов на стационарных автозаправочных станциях, равная 19% от Pрозн для дизельного топлива и 21 % от Pрозн для бензина.