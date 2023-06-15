РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:14, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Данное финансирование включает в себя выделение средств на обеспечение научной инфраструктуры и имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий документ размещен Комитетом науки Министерства науки и высшего образования РК на портале «Открытые НПА».

    «Базовое финансирование включает расходы по нормам финансирования на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда ведущих ученых, административного и обслуживающего персонала, а также информационное сопровождение научно-технической деятельности государственных научных организаций и научных организаций, приравненных к государственным, государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, организаций высшего и (или) послевузовского образования, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также организаций высшего и (или) послевузовского образования, в которых 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству», - поясняется в проекте приказа.

    Также отмечено, что они включают расходы на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, включают:

    1) оплату коммунальных услуг (вода, газ, электроэнергия, отопление, канализация, вентиляция);

    2) оплату услуг связи и универсальных услуг связи;

    3) аренду транспорта;

    4) взносы на социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования и обязательное социальное медицинское страхование;

    5) затраты на приобретение товаров, относящихся к основным средствам, расходных материалов, приобретение прочих товаров, прочие текущие затраты, затраты на охрану (охрана объекта и (или) имущества физических и юридических лиц, в том числе при его транспортировке), затраты на охранную сигнализацию;

    6) износ (амортизация) основных средств, используемых в научной и (или) научно-технической деятельности, текущий ремонт здания, оборудования.

    «Данные расходы определяются согласно нормативам, аналогичным нормативам, установленными постановлениями Правительства Республики Казахстан», - поясняется в документе.


    Теги:
    Бюджет Миннауки и высшего образования РК Наука Финансы Наука и инновации
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!