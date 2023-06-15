Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Данное финансирование включает в себя выделение средств на обеспечение научной инфраструктуры и имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ размещен Комитетом науки Министерства науки и высшего образования РК на портале «Открытые НПА».

«Базовое финансирование включает расходы по нормам финансирования на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда ведущих ученых, административного и обслуживающего персонала, а также информационное сопровождение научно-технической деятельности государственных научных организаций и научных организаций, приравненных к государственным, государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, организаций высшего и (или) послевузовского образования, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также организаций высшего и (или) послевузовского образования, в которых 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству», - поясняется в проекте приказа.

Также отмечено, что они включают расходы на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, включают:

1) оплату коммунальных услуг (вода, газ, электроэнергия, отопление, канализация, вентиляция);

2) оплату услуг связи и универсальных услуг связи;

3) аренду транспорта;

4) взносы на социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования и обязательное социальное медицинское страхование;

5) затраты на приобретение товаров, относящихся к основным средствам, расходных материалов, приобретение прочих товаров, прочие текущие затраты, затраты на охрану (охрана объекта и (или) имущества физических и юридических лиц, в том числе при его транспортировке), затраты на охранную сигнализацию;

6) износ (амортизация) основных средств, используемых в научной и (или) научно-технической деятельности, текущий ремонт здания, оборудования.

«Данные расходы определяются согласно нормативам, аналогичным нормативам, установленными постановлениями Правительства Республики Казахстан», - поясняется в документе.